За год стоимость вина в Ростовской области резко подскочила на 20%

Posted 19 февраля, 20:01
Published 19 февраля, 20:01
Modified 19 февраля, 20:04
Updated 19 февраля, 20:04
По информации «РБК Ростов» со ссылкой на аналитиков одного из популярных сервисов, в январе 2025-го бутылка вина в среднем стоит 709 рублей. Это на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
В среднем спиртное на Дону подорожало на 5%. Помимо вина, в список вошли шампанское (стало дороже на 7%), крепкий алкоголь (1%). Ситуацию сбалансировало пиво. Его стоимость упала на 21%.
В среднем по России спиртное увеличилось в стоимости почти на треть (на 28%). Больше всего подскочили в цене крепкие напитки — на 41%.
Ранее RostovGazeta сообщала, что еще подорожало в Ростовской области.