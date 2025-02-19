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Posted 19 февраля, 20:01

Published 19 февраля, 20:01

Modified 19 февраля, 20:04

Updated 19 февраля, 20:04

За год стоимость вина в Ростовской области резко подскочила на 20%

За год стоимость вина в Ростовской области резко подскочила на 20%

19 февраля 2025, 20:01
Фото: 1MI. За год стоимость вина в Ростовской области резко подскочила на 20%
В Ростовской области резко выросли цены на вино. Об этом сообщают СМИ.

По информации «РБК Ростов» со ссылкой на аналитиков одного из популярных сервисов, в январе 2025-го бутылка вина в среднем стоит 709 рублей. Это на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В среднем спиртное на Дону подорожало на 5%. Помимо вина, в список вошли шампанское (стало дороже на 7%), крепкий алкоголь (1%). Ситуацию сбалансировало пиво. Его стоимость упала на 21%.

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В среднем по России спиртное увеличилось в стоимости почти на треть (на 28%). Больше всего подскочили в цене крепкие напитки — на 41%.

Ранее RostovGazeta сообщала, что еще подорожало в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Инфляция#Алкоголь#Пиво#Вино#Шампанское
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