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Posted 19 февраля, 07:28

Published 19 февраля, 07:28

Modified 19 февраля, 07:30

Updated 19 февраля, 07:30

Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Таганроге

«Забирали на носилках»: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Таганроге

19 февраля 2025, 07:28
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Таганроге

Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Таганроге

В Таганроге произошла авария, в которой пострадали три человека, включая школьника. ДТП случилось 18 февраля около 19.30 мск.

В тот вечер 34-летняя женщина за рулем Huyndai Solaris ехала по улице Транспортной. Когда она повернула на Кузнечную, то не уступила дорогу и врезалась в минивэн Volkswagen Caddy. От удара автомобили отбросило в разные стороны.

— Людей забирали на носилках, — сообщил автор видео.
— Машины просто в хлам разбиты, — пишут очевидцы в соцсетях. — Рядом с машиной девушка сидит прямо на дороге. Непонятно, что с ней.
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Видео: Т.me/etorostov.

В Госавтоинспекции по Ростовской области добавили, что в результате аварии пострадала 11-летняя девочка и водитель Hyundai, а также 34-летний пассажир Volkswagen. Их с травмами доставили в больницу.

Ранее в ДТП в центре Ростова пострадал еще один ребенок.

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