«Забирали на носилках»: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Таганроге

Posted 19 февраля, 07:28
Published 19 февраля, 07:28
Modified 19 февраля, 07:30
Updated 19 февраля, 07:30
В тот вечер 34-летняя женщина за рулем Huyndai Solaris ехала по улице Транспортной. Когда она повернула на Кузнечную, то не уступила дорогу и врезалась в минивэн Volkswagen Caddy. От удара автомобили отбросило в разные стороны.
— Людей забирали на носилках, — сообщил автор видео.
— Машины просто в хлам разбиты, — пишут очевидцы в соцсетях. — Рядом с машиной девушка сидит прямо на дороге. Непонятно, что с ней.
В Госавтоинспекции по Ростовской области добавили, что в результате аварии пострадала 11-летняя девочка и водитель Hyundai, а также 34-летний пассажир Volkswagen. Их с травмами доставили в больницу.
Ранее в ДТП в центре Ростова пострадал еще один ребенок.