Заседание суда по делу главы Минсельхоза Ростовской области отложили на два дня

Posted 19 февраля, 14:41
Published 19 февраля, 14:41
Modified 19 февраля, 14:43
Updated 19 февраля, 14:43
Повторно Константина Рачаловского доставят в суд к 14.00 мск 21 февраля. Причины переноса заседания не озвучиваются. Не исключено, что у следователей пока недостаточно оснований для того, чтобы решался вопрос об аресте чиновника.
Высокопоставленного госслужащего обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии правоохранителей, он причастен к хищению свыше 150 миллионов рублей в виде субсидий для бизнеса. Предположительно, эти деньги направили предприятиям, которые не проходили по критериям для участия в данной госпрограмме. Кроме того, получив бюджетные средства, организации становились банкротами.
Свою вину Константин Рачаловский не признает.