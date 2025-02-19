Заседание суда по делу главы Минсельхоза Ростовской области отложили на два дня

Высокопоставленного госслужащего обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии правоохранителей, он причастен к хищению свыше 150 миллионов рублей в виде субсидий для бизнеса. Предположительно, эти деньги направили предприятиям, которые не проходили по критериям для участия в данной госпрограмме. Кроме того, получив бюджетные средства, организации становились банкротами.