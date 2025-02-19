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Posted 19 февраля, 14:41

Published 19 февраля, 14:41

Modified 19 февраля, 14:43

Updated 19 февраля, 14:43

Статуя Правосудия в зале суда

Заседание суда по делу главы Минсельхоза Ростовской области отложили на два дня

19 февраля 2025, 14:41
Фото: 1MI. Статуя Правосудия в зале суда
Меру пресечения главе Минсельхоза Ростовской области изберут на два дня позже планируемой даты. Как сообщили RostovGazeta в Ленинском районном суде, заседание отложили по ходатайству следствия.

Повторно Константина Рачаловского доставят в суд к 14.00 мск 21 февраля. Причины переноса заседания не озвучиваются. Не исключено, что у следователей пока недостаточно оснований для того, чтобы решался вопрос об аресте чиновника.

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Высокопоставленного госслужащего обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии правоохранителей, он причастен к хищению свыше 150 миллионов рублей в виде субсидий для бизнеса. Предположительно, эти деньги направили предприятиям, которые не проходили по критериям для участия в данной госпрограмме. Кроме того, получив бюджетные средства, организации становились банкротами.

Свою вину Константин Рачаловский не признает.

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