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Posted 19 февраля, 15:15

Published 19 февраля, 15:15

Modified 19 февраля, 15:17

Updated 19 февраля, 15:17

Ростовчанин рассказал, как долгие годы добивается группу инвалидности, а ее не дают

Житель Ростова шесть лет не может получить группу инвалидности

19 февраля 2025, 15:15
Фото: rostovgazeta.ru. Ростовчанин рассказал, как долгие годы добивается группу инвалидности, а ее не дают
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Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратился житель Ростова. Он пожаловался на то, что при его «букете» заболеваний, с которыми другие люди имеют группу инвалидности, ему уже много лет медико-социальная экспертиза отказывает в этом.

Пожилой житель Ростова Вадим рассказывает, что в 2017 году попал в аварию и получил серьезную травму.

«Мне тогда сделали операцию — установили пластину в тазобедренном суставе. Сейчас она разрушилась, ходить тяжело. Врачи говорят, что нужно делать операцию и ставить новую пластину. Но у меня слабое сердце для такой операции», — делится проблемами собеседник.

Ростовчанин добавляет, что вскоре прибавились и другие серьезные заболевания.

«С 2019 года я борюсь за то, чтобы получить инвалидность, а мне не дают. О том, что мне положена инвалидность, мне говорили многие доктора — и хирург, и травматолог-ортопед», — уточняет Вадим.
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В наличии редакции есть справка о результатах прохождения Вадимом медико-социальной экспертизы.
В наличии редакции есть справка о результатах прохождения Вадимом медико-социальной экспертизы.. Фото: Яндекс.Карты

В наличии редакции есть справка о результатах прохождения Вадимом медико-социальной экспертизы. В ней сообщается, что инвалидность у ростовчанина не установлена.

В Бюро № 5 — филиале ФКУ «МСЭ по Ростовской области» корреспонденту RostovGazeta объяснили, что нужно делать ростовчанам в случае несогласия с решением комиссии.

«Об этом гражданин был предупрежден. В течение месяца с момента объявления или получения решения, он имеет право обжаловать его в главном или в федеральном бюро», — подчеркнули в Бюро.

Однако месяц с момента прохождения комиссии уже прошел.

«В этом случае человеку надо наблюдаться в поликлинике. Если поликлиника выявит новые заболевания или прогрессирование старых, они опять направят пациента к нам», — объяснили в организации.

Ранее RostovGazeta сообщала, как жительницу Гуково пытались лишить группы инвалидности.

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