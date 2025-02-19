Житель Ростова шесть лет не может получить группу инвалидности

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В редакцию RostovGazeta обратился житель Ростова. Он пожаловался на то, что при его «букете» заболеваний, с которыми другие люди имеют группу инвалидности, ему уже много лет медико-социальная экспертиза отказывает в этом.