Житель Ростова шесть лет не может получить группу инвалидности

Posted 19 февраля, 15:15
Published 19 февраля, 15:15
Modified 19 февраля, 15:17
Updated 19 февраля, 15:17
Пожилой житель Ростова Вадим рассказывает, что в 2017 году попал в аварию и получил серьезную травму.
«Мне тогда сделали операцию — установили пластину в тазобедренном суставе. Сейчас она разрушилась, ходить тяжело. Врачи говорят, что нужно делать операцию и ставить новую пластину. Но у меня слабое сердце для такой операции», — делится проблемами собеседник.
Ростовчанин добавляет, что вскоре прибавились и другие серьезные заболевания.
«С 2019 года я борюсь за то, чтобы получить инвалидность, а мне не дают. О том, что мне положена инвалидность, мне говорили многие доктора — и хирург, и травматолог-ортопед», — уточняет Вадим.
В наличии редакции есть справка о результатах прохождения Вадимом медико-социальной экспертизы. В ней сообщается, что инвалидность у ростовчанина не установлена.
В Бюро № 5 — филиале ФКУ «МСЭ по Ростовской области» корреспонденту RostovGazeta объяснили, что нужно делать ростовчанам в случае несогласия с решением комиссии.
«Об этом гражданин был предупрежден. В течение месяца с момента объявления или получения решения, он имеет право обжаловать его в главном или в федеральном бюро», — подчеркнули в Бюро.
Однако месяц с момента прохождения комиссии уже прошел.
«В этом случае человеку надо наблюдаться в поликлинике. Если поликлиника выявит новые заболевания или прогрессирование старых, они опять направят пациента к нам», — объяснили в организации.
Ранее RostovGazeta сообщала, как жительницу Гуково пытались лишить группы инвалидности.