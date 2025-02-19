rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 14:50

Published 19 февраля, 14:50

Modified 19 февраля, 14:52

Updated 19 февраля, 14:52

Ярмарка в Ростове

Жителям Ростова-на-Дону рассказали, где они смогут купить продукты дешевле

19 февраля 2025, 14:50
Фото: donland.ru. Ярмарка в Ростове

В Ростове-на-Дону состоится праздничная универсальная ярмарка

В марте в Ростове-на-Дону пройдет праздничная универсальная ярмарка. На ней все желающие торговцы смогут представить свои продукты. Информация опубликована на сайте городской администрации.

Ярмарка состоится в воскресенье, 2 марта, с 07.00 до 13.00 мск по адресу улица Туполева, 14 в Ростове-на-Дону. Прием заявок осуществляется только с 19 по 26 февраля. Всего будет предоставлено 34 торговых места, которые может занять любой желающий продавец. При этом один участник ярмарки может заполучить до двух мест.

Сыр подорожал почти на 25 рублей за месяц в Ростовской области
Узнать подробнее

В требованиях указано, что для участия в ярмарке продавец должен указать всю необходимую информацию о реализуемых товарах, иметь при себе бейдж и выглядеть презентабельно. Каждый участник сам несет ответственность за качество продукции.

Ранее RostovGazeta нашла и подготовила шесть уникальных рецептов блинов к Масленице со всех уголков страны.

Читайте также:
Продажи пельменей в Ростовской области выросли почти на четверть«Проверки на Юпитере»: в Ростове продают инопланетный камень почти за 350 тысяч руб«Яйцо дракона» продают в Ростове-на-Дону за 1 миллион рублей
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Продукты#Ярмарка#Продажа#Последние новости Ростова на сегодня#Товары#Праздничные мероприятия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика