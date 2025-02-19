Жителям Ростова-на-Дону рассказали, где они смогут купить продукты дешевле

Ярмарка состоится в воскресенье, 2 марта, с 07.00 до 13.00 мск по адресу улица Туполева, 14 в Ростове-на-Дону. Прием заявок осуществляется только с 19 по 26 февраля. Всего будет предоставлено 34 торговых места, которые может занять любой желающий продавец. При этом один участник ярмарки может заполучить до двух мест.