Жителям Ростова-на-Дону рассказали, где они смогут купить продукты дешевле

Posted 19 февраля, 14:50
Published 19 февраля, 14:50
Modified 19 февраля, 14:52
Updated 19 февраля, 14:52
Ярмарка состоится в воскресенье, 2 марта, с 07.00 до 13.00 мск по адресу улица Туполева, 14 в Ростове-на-Дону. Прием заявок осуществляется только с 19 по 26 февраля. Всего будет предоставлено 34 торговых места, которые может занять любой желающий продавец. При этом один участник ярмарки может заполучить до двух мест.
В требованиях указано, что для участия в ярмарке продавец должен указать всю необходимую информацию о реализуемых товарах, иметь при себе бейдж и выглядеть презентабельно. Каждый участник сам несет ответственность за качество продукции.
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