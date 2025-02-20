Александр Ищенко: социальная поддержка семей на Дону остается в приоритете

Posted 20 февраля, 11:16
Published 20 февраля, 11:16
Modified 20 февраля, 11:21
Updated 20 февраля, 11:21
По традиции парламентарии ознакомились с годовым отчетом главного управления регионального МВД и коснулись нормотворческой деятельности, где ключевыми законопроектами стали вопросы социальной политики.
Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, хотя год семьи 2024 уже завершился, социальная поддержка семей для донского парламента остается в приоритете.
— Мы приняли ряд законов, которые сделают более качественным летний отдых для детей и упростят процедуру предоставления социальных пособий отдельным категориям граждан. Кроме того, текущий 2025-й объявлен годом Защитника Отечества, и безусловно, в нашей законодательной повестке сохранятся законодательные решения, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей, — сказал Александр Ищенко.
Спикер донского парламента добавил, что на текущем заседании депутаты поддержали корректировку областного закона, связанного с расширением категорий лиц, имеющих право на приобретение в собственность бесплатных земельных участков.
— В действующей редакции речь идет о тех участниках СВО, кто достоин звания Героя России, либо награжден орденами РФ за особые заслуги. Мы вносим изменения в закон и распространяем право получения земельных участков на добровольцев, которые заключили контракт с национальной гвардией России. Это точечное, но тем не менее, очень важное решение, поскольку таких добровольцев у нас очень много. Также, в законе устанавливается очередность предоставления земельных участков для членов семей погибших участников СВО. Сначала вдова или вдовец, затем дети, а потом — родители. Еще одно важное дополнение в закон с точки зрения его исполнения, законопроект, предусматривающий размещение в публичном доступе реестра земельных участков, назначенных для участников СВО и членов их семей, с одновременным установлением предельного и максимального размера участка. Это позволит упростить подбор земельного участка и сделает процедуру прозрачной, — пояснил Александр Ищенко.
Следующим вопросом социального порядка стали изменения в закон об охране здоровья жителей нашего региона. Вопрос коснулся доступа священнослужителей к больному для проведения религиозных таинств и обрядов.
По словам председателя донского парламента, в закон вносятся изменения, которые четко указывают, что если пациент находится на лечении в стационаре, то медицинская организация обязана обеспечить ему условия для проведения религиозных обрядов и предоставить отдельное помещение, если это не нарушает распорядок больницы. Норму эту вводят с 1 марта 2025 года, по мнению депутатов она правильная и своевременная, так как позволит нашим гражданам в полной мере получать помощь священнослужителей.
Затронули на заседании и тему детских пособий. Парламентарии предложили минимизировать количество документов, которые предоставляют граждане нашего региона для получения пособия на ребенка. Благодаря изменениям в областном законе, малоимущим больше не придется предоставлять справки о доходах, так как все данные будут получены в рамках межведомственного взаимодействия. Также вводится норма, при которой отсутствие в одном или двух месяцев расчетного периода доходов, не будут являться основанием для отказа в рассмотрении вопроса по назначению пособия.