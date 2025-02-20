Александр Ищенко: социальная поддержка семей на Дону остается в приоритете

— В действующей редакции речь идет о тех участниках СВО, кто достоин звания Героя России, либо награжден орденами РФ за особые заслуги. Мы вносим изменения в закон и распространяем право получения земельных участков на добровольцев, которые заключили контракт с национальной гвардией России. Это точечное, но тем не менее, очень важное решение, поскольку таких добровольцев у нас очень много. Также, в законе устанавливается очередность предоставления земельных участков для членов семей погибших участников СВО. Сначала вдова или вдовец, затем дети, а потом — родители. Еще одно важное дополнение в закон с точки зрения его исполнения, законопроект, предусматривающий размещение в публичном доступе реестра земельных участков, назначенных для участников СВО и членов их семей, с одновременным установлением предельного и максимального размера участка. Это позволит упростить подбор земельного участка и сделает процедуру прозрачной, — пояснил Александр Ищенко.