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Posted 20 февраля, 11:16

Published 20 февраля, 11:16

Modified 20 февраля, 11:21

Updated 20 февраля, 11:21

Александр Ищенко: социальная поддержка семей на Дону остается в приоритете

Александр Ищенко: социальная поддержка семей на Дону остается в приоритете

20 февраля 2025, 11:16
Фото: Законодательное собрание Ростовской области.
Сегодня депутаты Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва провели первое в этом году заседание, где рассмотрели 28 вопросов.

По традиции парламентарии ознакомились с годовым отчетом главного управления регионального МВД и коснулись нормотворческой деятельности, где ключевыми законопроектами стали вопросы социальной политики.

Фото: Законодательное собрание Ростовской области

Как отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, хотя год семьи 2024 уже завершился, социальная поддержка семей для донского парламента остается в приоритете.

— Мы приняли ряд законов, которые сделают более качественным летний отдых для детей и упростят процедуру предоставления социальных пособий отдельным категориям граждан. Кроме того, текущий 2025-й объявлен годом Защитника Отечества, и безусловно, в нашей законодательной повестке сохранятся законодательные решения, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей, — сказал Александр Ищенко.

Фото: Законодательное собрание Ростовской области

Спикер донского парламента добавил, что на текущем заседании депутаты поддержали корректировку областного закона, связанного с расширением категорий лиц, имеющих право на приобретение в собственность бесплатных земельных участков.

— В действующей редакции речь идет о тех участниках СВО, кто достоин звания Героя России, либо награжден орденами РФ за особые заслуги. Мы вносим изменения в закон и распространяем право получения земельных участков на добровольцев, которые заключили контракт с национальной гвардией России. Это точечное, но тем не менее, очень важное решение, поскольку таких добровольцев у нас очень много. Также, в законе устанавливается очередность предоставления земельных участков для членов семей погибших участников СВО. Сначала вдова или вдовец, затем дети, а потом — родители. Еще одно важное дополнение в закон с точки зрения его исполнения, законопроект, предусматривающий размещение в публичном доступе реестра земельных участков, назначенных для участников СВО и членов их семей, с одновременным установлением предельного и максимального размера участка. Это позволит упростить подбор земельного участка и сделает процедуру прозрачной, — пояснил Александр Ищенко.

Следующим вопросом социального порядка стали изменения в закон об охране здоровья жителей нашего региона. Вопрос коснулся доступа священнослужителей к больному для проведения религиозных таинств и обрядов.

Фото: Законодательное собрание Ростовской области

По словам председателя донского парламента, в закон вносятся изменения, которые четко указывают, что если пациент находится на лечении в стационаре, то медицинская организация обязана обеспечить ему условия для проведения религиозных обрядов и предоставить отдельное помещение, если это не нарушает распорядок больницы. Норму эту вводят с 1 марта 2025 года, по мнению депутатов она правильная и своевременная, так как позволит нашим гражданам в полной мере получать помощь священнослужителей.

Затронули на заседании и тему детских пособий. Парламентарии предложили минимизировать количество документов, которые предоставляют граждане нашего региона для получения пособия на ребенка. Благодаря изменениям в областном законе, малоимущим больше не придется предоставлять справки о доходах, так как все данные будут получены в рамках межведомственного взаимодействия. Также вводится норма, при которой отсутствие в одном или двух месяцев расчетного периода доходов, не будут являться основанием для отказа в рассмотрении вопроса по назначению пособия.

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