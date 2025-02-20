Арестованную замминистра спорта Ростовской области освободили от должности

Напомним, Гадарову арестовали по подозрению во взяточничестве в конце сентября. Следователи предполагают, что она в течение четырех месяцев получала денежные средства от супруга учредителя и директора компании, с которой был заключен контракт. Предполагаемая сумма взятки составила 80 тысяч рублей.