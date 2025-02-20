rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 12:32

Published 20 февраля, 12:32

Modified 20 февраля, 12:34

Updated 20 февраля, 12:34

Папка с документами

Арестованную замминистра спорта Ростовской области освободили от должности

20 февраля 2025, 12:32
Фото: 1MI. Папка с документами
Замминистра спорта Ростовской области Светлану Гадарову освободили от замещаемой должности. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

По данным пресс-службы, 27 января 2025 года Гадарова была освобождена от замещаемой должности. Причиной является истечение срока действия служебного контракта.

Напомним, Гадарову арестовали по подозрению во взяточничестве в конце сентября. Следователи предполагают, что она в течение четырех месяцев получала денежные средства от супруга учредителя и директора компании, с которой был заключен контракт. Предполагаемая сумма взятки составила 80 тысяч рублей.

Аудитору счетной палаты Ростовской области наложили запрет на действия
Узнать подробнее
Светлана Гадарова справа
Светлана Гадарова справа. Фото: chess-deaf-portal.com

Ранее министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского заподозрили в причастности к хищению 155 миллионов рублей. Главу министерства задержали на рабочем месте. 21 февраля суд изберет ему меру пресечения.

Читайте также:
В Ростове полицейского поймали на получении взятки в размере 1,3 млн рублейКрупная сумма денег пропала из вещдоков по делу судьи Коблевой из РостоваНовости четверга: в Ростове растет коррупция и люди замерзают в мороз без отопления
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взятка#Арест#Министр#Правительство#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика