Арестованную замминистра спорта Ростовской области освободили от должности

Posted 20 февраля, 12:32
Published 20 февраля, 12:32
Modified 20 февраля, 12:34
Updated 20 февраля, 12:34
По данным пресс-службы, 27 января 2025 года Гадарова была освобождена от замещаемой должности. Причиной является истечение срока действия служебного контракта.
Напомним, Гадарову арестовали по подозрению во взяточничестве в конце сентября. Следователи предполагают, что она в течение четырех месяцев получала денежные средства от супруга учредителя и директора компании, с которой был заключен контракт. Предполагаемая сумма взятки составила 80 тысяч рублей.
Ранее министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского заподозрили в причастности к хищению 155 миллионов рублей. Главу министерства задержали на рабочем месте. 21 февраля суд изберет ему меру пресечения.