«Домклик»: В РФ готовый дом оказался на 66% дешевле, чем квартира в новостройке

Согласно данным «Домклик», в среднем по России по цене одного квадратного метра квартиры на первичном рынке можно приобрести около 2,9 квадратного метра готового дома. Таким образом, если купить стандартную квартиру в новостройке, то по её цене сегодня можно купить просторный готовый дом, который будет больше типовой квартиры по площади в два, а то и в три раза.