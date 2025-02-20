«Домклик»: В РФ готовый дом оказался на 66% дешевле, чем квартира в новостройке

Posted 20 февраля, 13:26
Published 20 февраля, 13:26
Modified 20 февраля, 13:26
Updated 20 февраля, 13:26
Исследование проводилось на основе данных объявлений о продаже готовых домов и квартир в новостройках по состоянию на февраль 2025 года. Об этом сообщает портал properm.ru.
Особенно заметна разница в цене в Архангельской, Нижегородской областях, Мордовии и Забайкальском крае. Здесь разрыв цен составляет от 71 до 73% в пользу готовых домов.
Это объясняется завышенными ценами на новостройки в этих регионах. Башкирия, Нижегородская, Иркутская области и Забайкальский край входят в топ-15 российских регионов в самыми высокими ценами на новостройки.
В Москве квадратный метр квартиры в новостройке стоит 412,6 тысячи рублей, а готового дома — 139,5 тысячи рублей. Разница в цене составляет 66%. Такая же ситуация в процентном соотношении наблюдается в Татарстане, где цена за 1 кв. м квартиры на первичном рынке превышает 206 тысяч рублей, а за квадратный метр готового дома просят почти 70 тысяч рублей.
Наименьший разрыв в ценах на квартиры на первичном рынке и готовые дома зафиксирован в Ивановской, Тюменской областях и в Ставропольском крае (44 — 46%). Одна из причин — высокий спрос на готовые дома в этих субъектах РФ. Это также характерно для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом Санкт-Петербург входит в тройку регионов с самыми высокими ценами на квартиры на первичном рынке и на готовые дома.
Согласно данным «Домклик», в среднем по России по цене одного квадратного метра квартиры на первичном рынке можно приобрести около 2,9 квадратного метра готового дома. Таким образом, если купить стандартную квартиру в новостройке, то по её цене сегодня можно купить просторный готовый дом, который будет больше типовой квартиры по площади в два, а то и в три раза.