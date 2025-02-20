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Posted 20 февраля, 12:30

Published 20 февраля, 12:30

Modified 20 февраля, 12:32

Updated 20 февраля, 12:32

Донская столица вошла в ТОП-10 городов по использованию электромобилей в 2024 году

Донская столица вошла в ТОП-10 городов по использованию электромобилей в 2024 году

20 февраля 2025, 12:30
Фото: пресс-служба МТС.
Рост популярности электромобилей в России проанализировали аналитики центра МТС AdTech. Согласно полученным данным, Индекс электромобилей только за прошлый год прибавил на 39% по сравнению с 2023 годом. Одним из городов-лидеров по использованию электрокаров стал Ростов-на-Дону.

На протяжении трех кварталов 2024 года донская столица находилась в ТОП-10 городов по использованию электрокаров. В первом квартале город занимал в рейтинге седьмое место, в следующих кварталах опустился до восьмого. Вместе с Ростовом в десятку попали и другие южные города. Среди них — Краснодар, Сочи, Новороссийск и Махачкала.

На основе полученных данных, аналитики смогли составить и портрет среднестатистического пользователя электрокара. 80-82% пользователей составляют мужчины, от общего количества водителей электрокаров, 38% пользователей имеют месячный доход от 70 до 150 тысяч рублей, 17% получают более 150 тысяч.

Директор по стратегии и коммуникациям МТС AdTech Ирина Фоминова говорит, что за прошлый год число электромобилей в России выросло на треть. Индекс электромобилей также показывает устойчивый рост — за два года на 86%.

«Мы наблюдаем за несколькими параметрами, которые позволяют прогнозировать спрос у разных категорий потребителей в 2025 году, чтобы понимать, какие сегменты на рынке электромобилей будут расти несмотря на высокую кредитную ставку, увеличение утилизационного сбора и отмену части льгот для электромобилей иностранного производства», — поясняет Ирина Фоминова.

Добавим, что индекс электромобилей высчитывался по активности пользования платными зарядными станциями, а за основу расчета взяли соотношение оплат электрозарядных станций к оплатам на АЗС. Исследование провели на основе обезличенных агрегированных данных Big Data МТС.

#Ростов-на-Дону
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