Донская столица вошла в ТОП-10 городов по использованию электромобилей в 2024 году

Posted 20 февраля, 12:30
Published 20 февраля, 12:30
Modified 20 февраля, 12:32
Updated 20 февраля, 12:32
На протяжении трех кварталов 2024 года донская столица находилась в ТОП-10 городов по использованию электрокаров. В первом квартале город занимал в рейтинге седьмое место, в следующих кварталах опустился до восьмого. Вместе с Ростовом в десятку попали и другие южные города. Среди них — Краснодар, Сочи, Новороссийск и Махачкала.
На основе полученных данных, аналитики смогли составить и портрет среднестатистического пользователя электрокара. 80-82% пользователей составляют мужчины, от общего количества водителей электрокаров, 38% пользователей имеют месячный доход от 70 до 150 тысяч рублей, 17% получают более 150 тысяч.
Директор по стратегии и коммуникациям МТС AdTech Ирина Фоминова говорит, что за прошлый год число электромобилей в России выросло на треть. Индекс электромобилей также показывает устойчивый рост — за два года на 86%.
«Мы наблюдаем за несколькими параметрами, которые позволяют прогнозировать спрос у разных категорий потребителей в 2025 году, чтобы понимать, какие сегменты на рынке электромобилей будут расти несмотря на высокую кредитную ставку, увеличение утилизационного сбора и отмену части льгот для электромобилей иностранного производства», — поясняет Ирина Фоминова.
Добавим, что индекс электромобилей высчитывался по активности пользования платными зарядными станциями, а за основу расчета взяли соотношение оплат электрозарядных станций к оплатам на АЗС. Исследование провели на основе обезличенных агрегированных данных Big Data МТС.