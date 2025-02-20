Донская столица вошла в ТОП-10 городов по использованию электромобилей в 2024 году

На протяжении трех кварталов 2024 года донская столица находилась в ТОП-10 городов по использованию электрокаров. В первом квартале город занимал в рейтинге седьмое место, в следующих кварталах опустился до восьмого. Вместе с Ростовом в десятку попали и другие южные города. Среди них — Краснодар, Сочи, Новороссийск и Махачкала.