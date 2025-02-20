Донского поэта Рябцева исключили из Союза писателей за книгу о женщинах Пушкина

Помню, как-то мы встретились с Евгением Алексеевичем на одном мероприятии, которое проводил Союз писателей Дона. Рябцев, улыбаясь, сказал мне: «Вот ты много пишешь об истории Нахичевани. Молодец! Даже опубликовал в „Вечернем Ростове“ письмо нахичеванской интеллигенции к Брежневу с просьбой вернуть историческое название Пролетарскому району, чтобы по-прежнему называть этот район Нахичеванью. Это письмо подписала известная советская писательница Мариэтта Шагинян. Я в то время работал заведующим отделом Пролетарского райкома КПСС. Мне и моим товарищам, коллегам, поручили писать официальный ответ на это письмо. Нам дали задание обосновать, почему нецелесообразно возвращать историческое имя Пролетарскому району. А сделать нам это было непросто. Ведь Мариэтта Шагинян была биографом Ленина, автором легендарной „Ленинианы“. Так что я тоже причастен к истории Пролетарского района и Нахичевани».