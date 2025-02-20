Электричка протаранила микроавтобус на ж/д переезде у Батайска

Posted 20 февраля, 11:39
Published 20 февраля, 11:39
Modified 20 февраля, 11:41
Updated 20 февраля, 11:41
В среду, 20 февраля, стало известно, что на ж/д переезде перегона Батайск — Кулешовский в Ростовской области произошло столкновение автомобиля Ford Transit с электропоездом. Подробности происшествия неизвестны, однако все обошлось без пострадавших и жертв.
Пользователи соцсетей считают, что такое поведение за рулем неприемлемо: «Лишить прав водительских пожизненно».
«Зачем выезжать на переезд, если ты видишь электричку? Лучше подождать, чем никуда не успеть больше», — пишет дончанин.
Добавим, что на место ДТП выехал заместитель Ростовского транспортного прокурора. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.
Ранее легковушка сбила насмерть пешехода на Менжинского в Ростове-на-Дону.