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Posted 20 февраля, 11:39

Published 20 февраля, 11:39

Modified 20 февраля, 11:41

Updated 20 февраля, 11:41

Электричка протаранила микроавтобус на ж/д переезде у Батайска

Электричка протаранила микроавтобус на ж/д переезде у Батайска

20 февраля 2025, 11:39
Фото: Южная транспортная прокуратура. Электричка протаранила микроавтобус на ж/д переезде у Батайска
На железнодорожном переезде перегона Батайск — Кулешовский в Ростовской области электропоезд снес микроавтобус, сообщает телеграм-канал «Южная транспортная прокуратура».

В среду, 20 февраля, стало известно, что на ж/д переезде перегона Батайск — Кулешовский в Ростовской области произошло столкновение автомобиля Ford Transit с электропоездом. Подробности происшествия неизвестны, однако все обошлось без пострадавших и жертв.

Пользователи соцсетей считают, что такое поведение за рулем неприемлемо: «Лишить прав водительских пожизненно».

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Электричка протаранила микроавтобус на ж/д переезде у Батайска
Электричка протаранила микроавтобус на ж/д переезде у Батайска. Фото: Южная транспортная прокуратура

«Зачем выезжать на переезд, если ты видишь электричку? Лучше подождать, чем никуда не успеть больше», — пишет дончанин.

Добавим, что на место ДТП выехал заместитель Ростовского транспортного прокурора. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.

Ранее легковушка сбила насмерть пешехода на Менжинского в Ростове-на-Дону.

#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#ДТП#Батайск#Транспорт#Электричка#Переезд#Последние новости Ростова на сегодня#Железнодорожный переезд#Происшествия
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