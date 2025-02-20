Фотовыставка к 80-летию Великой Победы «Летописцы истории» открылась на Дону

— В этом году исполняется 80 лет Великой Победы и в этом же году происходят решающие событие на линии боевого соприкосновения, поэтому параллели очевидны. Так получилось, что Донбасс и Ростовская область кровные братья и поэтому, через призму художественного творчества, мы видим не только параллели времени, но и параллели между великим фотографом Евгением Халдеем и нашим современником, донским фотохудожником Сергеем Венявским, который создает современную летопись истории освобождения территории Украины, — сказал Александр Ищенко.