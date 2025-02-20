Фотовыставка к 80-летию Великой Победы «Летописцы истории» открылась на Дону

Posted 20 февраля, 11:16
Published 20 февраля, 11:16
Modified 20 февраля, 13:09
Updated 20 февраля, 13:09
В донской столице первыми работы оценили журналисты, представители областного правительства и депутаты Законодательного Собрания.
Экспозиция Летописцы истории — «Спираль времени сквозь объективы фотокамер», представляет собой 20 пар фотографий. Первый десяток работ принадлежит известному военкору Великой Отечественной войны Евгению Халдею — автору известного фото «Водружение флага над Рейхстагом». Второй десяток работ отображает моменты современной жизни на освобожденных территориях и принадлежит объективу ростовского фотографа-документалиста Сергея Венявского.
Как пояснил сам автор экспозиции, работы, представленные на выставке, в принципе идентичны. Они показывают ситуации на фронтах Великой Отечественной воны и отражают время в освобожденных регионах.
— Идея пришла к нам благодаря тому, что помимо празднования 80-летия Победы, Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Мы приняли решение провести параллель между событиями 1941-45 годов и теми событиями, которые происходят сейчас. Благодаря нашим друзьям и партнерам из Донецкого агентства новостей, все новые регионы России увидят открытие этой выставки, надо подчеркнуть, что Евгений Халдей — уроженец Донецка, города, который когда-то назывался Юзовка, — пояснил Сергей Венявский.
Отметил важность данной экспозиции после ознакомления и спикер донского парламента Александр Ищенко. По его словам, знаменитая фотография Евгения Халдея «Знамя Победы» показала всему миру через художественный образ победу советского солдата во второй мировой войне, а Сергей Венявский показывает, что происходит сейчас.
— В этом году исполняется 80 лет Великой Победы и в этом же году происходят решающие событие на линии боевого соприкосновения, поэтому параллели очевидны. Так получилось, что Донбасс и Ростовская область кровные братья и поэтому, через призму художественного творчества, мы видим не только параллели времени, но и параллели между великим фотографом Евгением Халдеем и нашим современником, донским фотохудожником Сергеем Венявским, который создает современную летопись истории освобождения территории Украины, — сказал Александр Ищенко.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области подчеркнул, что в 1918 году, пуля украинского националиста ранила Евгения Халдея и сегодня мы видим как эти пули снова направлены на наших братьев. Александр Ищенко пояснил, что выставка будет демонстрироваться на всей территории Ростовской области и будет направлена на студенческую молодежную среду.
— Наша задача не только сохранить, но и передать историческую память победителей, — отметил спикер донского парламента.
Добавим, что дорожная карта экспозиции Летописцы истории — «Спираль времени сквозь объективы фотокамер» достаточно велика. После торжественного открытия и в интерактивных версиях на российских сайтах, при поддержке депутатов донского парламента выставка начнет свое путешествие по крупным городам Ростовской области. Также экспозиция откроется в Российской государственной библиотеке в Москве и на Гоголевском бульваре, где с ней смогут познакомиться не только москвичи, но и гости столицы. Финальным аккордом станет закрытие выставки на территории ДГТУ, которая состоится в рамках майского форума, приуроченного к празднованию Дня Победы.