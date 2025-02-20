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Posted 20 февраля, 18:40

Published 20 февраля, 18:40

Modified 20 февраля, 18:42

Updated 20 февраля, 18:42

Итоги дня: на Дону мороз бьет рекорд, а жителей Ростова массово штрафуют за парковку

Итоги дня: на Дону мороз бьет рекорд, а жителей Ростова массово штрафуют за парковку

20 февраля 2025, 18:40
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги дня: на Дону мороз бьет рекорд, а жителей Ростова массово штрафуют за парковку
Ростовчане стали массово получать штрафы с камер на парковках. Тем временем в регионе похолодало до -30, а в полиции назвали среднюю сумму взяток.

Камеры на парковках

В Ростове начали работать уличные камеры, которые фиксируют нарушения правил парковки. СМИ сообщают, что некоторые автовладельцы уже успели получить штрафы.

Речь идет о пересечении Буденновского с улицей Станиславского, а также участках напротив Центрального рынка и на Большой Садовой возле отеля «Арка».

В этих местах камеры зафиксировали нарушения парковки, ростовчанам стали приходит штрафы больше двух тысяч рублей.

Кроме того, с начала 2025 года начали устанавливать новые камеры с расширенными возможностями. Они могут фиксировать ходовые огни и отслеживать проезд по автобусным полосам.

Мороз -30 градусов зафиксирован в Ростовской области 20 февраля
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Лютый мороз

Непривычные для местных жителей холода накрыли Ростовскую область. Больше всего это коснулось северной части региона, в частности — хутора Вяжа в Кашарском районе. Дончанин сфотографировал уличный градусник, который зафиксировал снижение температуры до -30 градусов.

«Еще пару дней таких морозов и начнется потепление», — пишет дончанин.
«Еще пару дней таких морозов и начнется потепление», — пишет дончанин.. Фото: rostovgazeta.ru

По данным синоптиков, ситуация с погодой улучшится с началом весны. В марте столбики термометров постепенно начнут ползти вверх.

При этом интернет-пользователи надеются на скорейшее потепление.

«Еще пару дней таких морозов и начнется потепление», — пишет дончанин.
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Рост коррупции

В 2024 году в регионе повысилось количество коррупционных преступлений на 23%. Половина из них при этом приходится на взяточничество.

Всего, по данным донского МВД, ущерб от экономических преступлений превысил 3,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в 2024 году зафиксировали 900 случаев посягательства на бюджетные средства при реализациях госпрограмм. Всего возбудили 363 дела о хищении денег из казны. Размер похищенных средств составил 245 миллионов рублей. Деньги были выделены для реализации национальных проектов «Демография» и «Жилье».

Средняя сумма взятки при этом составила больше полумиллиона рублей.

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