Итоги дня: на Дону мороз бьет рекорд, а жителей Ростова массово штрафуют за парковку

Кроме того, в 2024 году зафиксировали 900 случаев посягательства на бюджетные средства при реализациях госпрограмм. Всего возбудили 363 дела о хищении денег из казны. Размер похищенных средств составил 245 миллионов рублей. Деньги были выделены для реализации национальных проектов «Демография» и «Жилье».