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Posted 20 февраля, 15:15

Published 20 февраля, 15:15

Modified 20 февраля, 15:17

Updated 20 февраля, 15:17

Ремонт на М-4 «Дон»

Маршрут между Ростовом и Краснодаром изменится из-за ремонта на М-4 «Дон»

20 февраля 2025, 15:15
Фото: ГК «Автодор». Ремонт на М-4 «Дон»
Автовладельцев предупредили об изменении маршрута между Ростовом и Краснодаром из-за ремонтных работ на путепроводе. Об этом рассказал «Автодор».

С 28 февраля на 1251 километре трассы на путепроводе в Краснодарском крае будут осуществляться ремонтные работы. В связи с этим движение на участке автодороги перекроют.

Автовладельцам рассказали о временной схеме объезда. Так, движение с Ростова в сторону станицы Выселки будет осуществляться через развязку на 1258 километре автодороги, а в Краснодар — по местной дороге через кольцевую развязку.

Двигаться по прежнему маршруту можно будет только летом 2025 года.

Силовики перекрыли проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
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Ранее силовики перекрыли проезд по трассе М-4 «Дон». О том, что там произошло, читайте в материале RostovGazeta.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Транспорт#Ремонт#М-4#Ростов#М-4 «Дон»#Автодорога
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