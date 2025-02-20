Маршрут между Ростовом и Краснодаром изменится из-за ремонта на М-4 «Дон»

Posted 20 февраля, 15:15
Published 20 февраля, 15:15
Modified 20 февраля, 15:17
Updated 20 февраля, 15:17
С 28 февраля на 1251 километре трассы на путепроводе в Краснодарском крае будут осуществляться ремонтные работы. В связи с этим движение на участке автодороги перекроют.
Автовладельцам рассказали о временной схеме объезда. Так, движение с Ростова в сторону станицы Выселки будет осуществляться через развязку на 1258 километре автодороги, а в Краснодар — по местной дороге через кольцевую развязку.
Двигаться по прежнему маршруту можно будет только летом 2025 года.
Ранее силовики перекрыли проезд по трассе М-4 «Дон». О том, что там произошло, читайте в материале RostovGazeta.