Минстрой предупредил о резком сокращении ввода жилья в Ростовской области

За 2024 год в Ростовской области было введено в эксплуатацию 2,95 миллиона квадратных метров жилья. При этом с 2023 года показатели не увеличились, а в 2025 году они и вовсе могут упасть почти на 7%, сообщил и.о министра строительства региона Сергей Вифлянцев в ходе заседания правительства.

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