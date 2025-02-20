Минстрой предупредил о резком сокращении ввода жилья в Ростовской области

Posted 20 февраля, 11:13
Published 20 февраля, 11:13
Modified 20 февраля, 11:15
Updated 20 февраля, 11:15
По словам Вифлянцева, в условиях падения спроса на недвижимость в 2024 году было принято решение попытаться в 2025 году в Ростовской области ввести в эксплуатацию только 2,75 миллиона «квадратов» жилья. Это на 6,8% меньше по сравнению с показателями прошлого года.
Однако к 2031 году в регионе планируют завершить строительство 17 миллионов квадратных метров жилья по региональному проекту «Жилье». А к 2030 году обеспеченность жильем должна достигнуть не менее 32,4 «квадрата» на человека. Сейчас показатель составляет 29,2 квадратных метра.
Ранее стало известно, что застройщики не могут продать почти 50% возведенного жилья в Ростовской области.