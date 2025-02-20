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Posted 20 февраля, 11:13

Published 20 февраля, 11:13

Modified 20 февраля, 11:15

Updated 20 февраля, 11:15

Строительная площадка в Ростовской области

Минстрой предупредил о резком сокращении ввода жилья в Ростовской области

20 февраля 2025, 11:13
Фото: donland.ru. Строительная площадка в Ростовской области
За 2024 год в Ростовской области было введено в эксплуатацию 2,95 миллиона квадратных метров жилья. При этом с 2023 года показатели не увеличились, а в 2025 году они и вовсе могут упасть почти на 7%, сообщил и.о министра строительства региона Сергей Вифлянцев в ходе заседания правительства.

По словам Вифлянцева, в условиях падения спроса на недвижимость в 2024 году было принято решение попытаться в 2025 году в Ростовской области ввести в эксплуатацию только 2,75 миллиона «квадратов» жилья. Это на 6,8% меньше по сравнению с показателями прошлого года.

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Однако к 2031 году в регионе планируют завершить строительство 17 миллионов квадратных метров жилья по региональному проекту «Жилье». А к 2030 году обеспеченность жильем должна достигнуть не менее 32,4 «квадрата» на человека. Сейчас показатель составляет 29,2 квадратных метра.

Ранее стало известно, что застройщики не могут продать почти 50% возведенного жилья в Ростовской области.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Недвижимость#Строительство#Жилье#Последние новости Ростова на сегодня
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