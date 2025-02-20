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Posted 20 февраля, 10:07

Published 20 февраля, 10:07

Modified 20 февраля, 12:47

Updated 20 февраля, 12:47

Взятка

На Мальдивы точно хватит: в полиции назвали среднюю сумму взятки в Ростовской области

20 февраля 2025, 10:07
Фото: 1MI. Взятка

Средняя сумма взятки в Ростовской области достигла 550 тысяч рублей в 2024 году

За 2024 год в Ростовской области значительно выросло число коррупционных преступлений. В общей сложности ущерб от экономических преступлений составил более 3,5 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника ГУ МВД России региона Олега Агаркова.

За прошлый год число коррупционных преступлений выросло на 23%. При этом половина из них приходится на взятки. Всего материальный ущерб от преступлений экономической направленности превысил 3,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в 2024 году было совершено 900 преступлений с посягательством на бюджетные средства при реализациях госпрограмм. Всего было возбуждено 363 уголовных дел по хищению денег из казны в размере 245 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Демография» и «Жилье».

Средняя сумма взятки при этом составила 550 тысяч рублей. На эти деньги можно купить, например, тур на двоих на Мальдивы, стоимость которых в среднем составляет около 500 тысяч рублей.

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