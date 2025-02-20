На Мальдивы точно хватит: в полиции назвали среднюю сумму взятки в Ростовской области

Кроме того, в 2024 году было совершено 900 преступлений с посягательством на бюджетные средства при реализациях госпрограмм. Всего было возбуждено 363 уголовных дел по хищению денег из казны в размере 245 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Демография» и «Жилье».