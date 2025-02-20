На Мальдивы точно хватит: в полиции назвали среднюю сумму взятки в Ростовской области

Posted 20 февраля, 10:07
Published 20 февраля, 10:07
Modified 20 февраля, 12:47
Updated 20 февраля, 12:47
За прошлый год число коррупционных преступлений выросло на 23%. При этом половина из них приходится на взятки. Всего материальный ущерб от преступлений экономической направленности превысил 3,5 миллиарда рублей.
Кроме того, в 2024 году было совершено 900 преступлений с посягательством на бюджетные средства при реализациях госпрограмм. Всего было возбуждено 363 уголовных дел по хищению денег из казны в размере 245 миллионов рублей, выделенных в рамках нацпроекта «Демография» и «Жилье».
Средняя сумма взятки при этом составила 550 тысяч рублей. На эти деньги можно купить, например, тур на двоих на Мальдивы, стоимость которых в среднем составляет около 500 тысяч рублей.
Ранее руководителя и двух сотрудников морга в Таганроге арестовали по делу о вымогательстве взяток с клиентов.