На ремонт дорог в Ростовской области направят 9,9 млрд рублей

Также Минтранс Ростовской области собирается принять участие в региональном проекте «Развитие инфраструктуры в населённых пунктах». В 2025 году в его рамках собираются отремонтировать 40 автодорог, которые ведут к 28 населённым пунктам. Суммарно их протяжённость составит около 200 километров.