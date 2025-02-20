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Posted 20 февраля, 19:00

Published 20 февраля, 19:00

Modified 20 февраля, 19:00

Updated 20 февраля, 19:00

На ремонт дорог в Ростовской области направят 9,9 млрд рублей

На ремонт дорог в Ростовской области направят 9,9 млрд рублей

20 февраля 2025, 19:00
Фото: 1MI.
На ремонт дорог в Ростовской области выделят 9,9 миллиарда рублей. Больше половины из них поступит из федерального бюджета. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

С 2025 в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» для ремонта дорог в регионе предусмотрено 9,9 миллиарда рублей. Из них 5,8 миллиардов направят из федерального бюджета. Всего планируется отремонтировать 219 дорог, общая протяженность которых составляет 398 километров.

Также Минтранс Ростовской области собирается принять участие в региональном проекте «Развитие инфраструктуры в населённых пунктах». В 2025 году в его рамках собираются отремонтировать 40 автодорог, которые ведут к 28 населённым пунктам. Суммарно их протяжённость составит около 200 километров.

Маршрут между Ростовом и Краснодаром изменится из-за ремонта на М-4 «Дон»
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Ранее автовладельцев предупредили об изменении маршрута между Ростовом и Краснодаром из-за ремонтных работ на трассе М-4 «Дон».

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ремонт дорог#Дорожные работы#Инфраструктура#Минтранс#Автодороги
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