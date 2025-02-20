На ремонт дорог в Ростовской области направят 9,9 млрд рублей

Posted 20 февраля, 19:00
Published 20 февраля, 19:00
Modified 20 февраля, 19:00
Updated 20 февраля, 19:00
С 2025 в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» для ремонта дорог в регионе предусмотрено 9,9 миллиарда рублей. Из них 5,8 миллиардов направят из федерального бюджета. Всего планируется отремонтировать 219 дорог, общая протяженность которых составляет 398 километров.
Также Минтранс Ростовской области собирается принять участие в региональном проекте «Развитие инфраструктуры в населённых пунктах». В 2025 году в его рамках собираются отремонтировать 40 автодорог, которые ведут к 28 населённым пунктам. Суммарно их протяжённость составит около 200 километров.
Ранее автовладельцев предупредили об изменении маршрута между Ростовом и Краснодаром из-за ремонтных работ на трассе М-4 «Дон».