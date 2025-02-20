На видео попало место крушения сухогруза в Азовском море. Что там происходит?

Пробоину сухогруз с кукурузой получил недалеко от порта в городе Азове Ростовской области. Моряки решили не посылать сигнал бедствия, а просто запросили разрешения войти в ближайший порт и провести ремонтные работы. Только вот из-за низкого уровня воды они рискуют сесть на мель. В итоге пробитое судно стоит в воде четвертые сутки, ожидая повышения уровня воды в море.