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Posted 20 февраля, 10:56

Published 20 февраля, 10:56

Modified 20 февраля, 11:09

Updated 20 февраля, 11:09

Сухогруз «Павел Грабовский»

На видео попало место крушения сухогруза в Азовском море. Что там происходит?

20 февраля 2025, 10:56
Фото: Евгений 10/fleetphoto.ru. Сухогруз «Павел Грабовский»

На видео попало место крушения сухогруза в Азовском море

В соцсетях публикуют видео с места крушения сухогруза «Павел Грабовский» в Азовском море. На кадрах видно, как судно стоит посреди акватории во льдах.

Пробоину сухогруз с кукурузой получил недалеко от порта в городе Азове Ростовской области. Моряки решили не посылать сигнал бедствия, а просто запросили разрешения войти в ближайший порт и провести ремонтные работы. Только вот из-за низкого уровня воды они рискуют сесть на мель. В итоге пробитое судно стоит в воде четвертые сутки, ожидая повышения уровня воды в море.

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Видео: Тг bazabazon. На видео попало место крушения сухогруза в Азовском море. Что там происходит

Пока сухогруз остается на плаву, к нему на помощь направили два ледокола — другие суда попросту не смогли бы добраться к потерпевшему бедствие «Павлу Грабовскому». Как видно на кадрах, опубликованных telegra-каналом Baza, вокруг него вода скована толстым слоем льда.

В региональном ГУ МЧС России сообщили, что информации о происшествии не поступало.

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