На видео попало место крушения сухогруза в Азовском море. Что там происходит?

Posted 20 февраля, 10:56
Published 20 февраля, 10:56
Modified 20 февраля, 11:09
Updated 20 февраля, 11:09
Пробоину сухогруз с кукурузой получил недалеко от порта в городе Азове Ростовской области. Моряки решили не посылать сигнал бедствия, а просто запросили разрешения войти в ближайший порт и провести ремонтные работы. Только вот из-за низкого уровня воды они рискуют сесть на мель. В итоге пробитое судно стоит в воде четвертые сутки, ожидая повышения уровня воды в море.
Пока сухогруз остается на плаву, к нему на помощь направили два ледокола — другие суда попросту не смогли бы добраться к потерпевшему бедствие «Павлу Грабовскому». Как видно на кадрах, опубликованных telegra-каналом Baza, вокруг него вода скована толстым слоем льда.
В региональном ГУ МЧС России сообщили, что информации о происшествии не поступало.