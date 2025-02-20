Необычные световые столбы появились ночью в Ростовской области. Что это такое

Световые столбы на улице: редкое явление увидели жители Ростовской области

Редкое оптическое явление наблюдают жители Ростовской области. Световые столбы появились в ночь на 19 февраля сразу в разных населенных пунктах. Ученый Николай Дёмин рассказал RostovGazeta, что это такое и как образуется.