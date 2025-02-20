Необычные световые столбы появились ночью в Ростовской области. Что это такое

Posted 20 февраля, 05:16
Published 20 февраля, 05:16
Modified 20 февраля, 07:43
Updated 20 февраля, 07:43
По словам ростовского астронома, это явление — оптическое. Оно встречается нечасто на юге России, поэтому для жителей Ростовской области кажется необычным.
— Морозная погода в силу южного расположения у нас даже зимой бывает нечасто, — объяснил эксперт. — А световые столбы наблюдаются именно в холодное время года, когда в нижних слоях атмосферы возможно образование кристалликов льда.
Подобные световые столбы образуются, как правило, над источниками уличного освещения. Явление связано с переотражением света на горизонтальных гранях шестиугольных кристаллов льда, находящихся в воздухе.
— Такие световые столбы могут наблюдаться и над яркими астрономическими объектами: Солнцем, Луной, Венерой, — добавил Николай Дёмин.
Ученый уточнил, что световые столбы представляют собой частную разновидность Гало. Это явление уже не раз появлялось в Ростовской области.