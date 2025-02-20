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Posted 20 февраля, 05:16

Published 20 февраля, 05:16

Modified 20 февраля, 07:43

Updated 20 февраля, 07:43

Необычные световые столбы появились ночью в Ростовской области. Что это такое

Необычные световые столбы появились ночью в Ростовской области. Что это такое

20 февраля 2025, 05:16
Фото: ВК Сводки Водный-Ухта. Необычные световые столбы появились ночью в Ростовской области. Что это такое

Световые столбы на улице: редкое явление увидели жители Ростовской области

Редкое оптическое явление наблюдают жители Ростовской области. Световые столбы появились в ночь на 19 февраля сразу в разных населенных пунктах. Ученый Николай Дёмин рассказал RostovGazeta, что это такое и как образуется.

По словам ростовского астронома, это явление — оптическое. Оно встречается нечасто на юге России, поэтому для жителей Ростовской области кажется необычным.

— Морозная погода в силу южного расположения у нас даже зимой бывает нечасто, — объяснил эксперт. — А световые столбы наблюдаются именно в холодное время года, когда в нижних слоях атмосферы возможно образование кристалликов льда.
Что такое световые столбы
Световые столбы в Ростовской области
Что такое световые столбы. Фото: тг Ростов Главный
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Подобные световые столбы образуются, как правило, над источниками уличного освещения. Явление связано с переотражением света на горизонтальных гранях шестиугольных кристаллов льда, находящихся в воздухе.

— Такие световые столбы могут наблюдаться и над яркими астрономическими объектами: Солнцем, Луной, Венерой, — добавил Николай Дёмин.

Ученый уточнил, что световые столбы представляют собой частную разновидность Гало. Это явление уже не раз появлялось в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Зима#Астрономия#Гало#Николай Дёмин#Оптические явления
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