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Posted 20 февраля, 12:02

Published 20 февраля, 12:02

Modified 20 февраля, 12:04

Updated 20 февраля, 12:04

На детской площадке

Плата за детский сад выросла почти на 10% в Ростовской области

20 февраля 2025, 12:02
Фото: 1MI. На детской площадке
В январе 2025 года услуги дошкольного образования подорожали в Ростовской области на 9,74%, информирует Ростовстат.

Согласно сведениям ЕМИСС, в декабре 2024 года один день пребывания ребенка в детском саду Ростовской области в среднем обходился в 104,67 рубля. А академический час дополнительных занятий для детей дошкольного возраста стоил 109,15 рубля.

Если средние цены на услуги выросли на 9,74%, то в январе 2025 года за дошкольное образование родителям пришлось отдавать примерно 115,2 рубля, а за дополнительные занятия малышей — 119,6 рубля.

Новый предмет ввели в школах Ростовской области
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Ранее RostovGazeta рассказала, что обычные огурцы и яблоки в магазинах Ростова-на-Дону оказались дороже экзотических бананов и авокадо.

До этого стало известно, что все школы Ростовской области планируют перевести на одну смену к 2030 году.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Дети#Образование#Цены#Детский сад#Услуги#Родители
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