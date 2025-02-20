Плата за детский сад выросла почти на 10% в Ростовской области

Posted 20 февраля, 12:02
Published 20 февраля, 12:02
Modified 20 февраля, 12:04
Updated 20 февраля, 12:04
Согласно сведениям ЕМИСС, в декабре 2024 года один день пребывания ребенка в детском саду Ростовской области в среднем обходился в 104,67 рубля. А академический час дополнительных занятий для детей дошкольного возраста стоил 109,15 рубля.
Если средние цены на услуги выросли на 9,74%, то в январе 2025 года за дошкольное образование родителям пришлось отдавать примерно 115,2 рубля, а за дополнительные занятия малышей — 119,6 рубля.
Ранее RostovGazeta рассказала, что обычные огурцы и яблоки в магазинах Ростова-на-Дону оказались дороже экзотических бананов и авокадо.
До этого стало известно, что все школы Ростовской области планируют перевести на одну смену к 2030 году.