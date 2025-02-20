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Posted 20 февраля, 13:34

Published 20 февраля, 13:34

Modified 20 февраля, 13:36

Updated 20 февраля, 13:36

На автозаправке

Побит рекорд: Росстат сообщил, что происходит с ценами на бензин в Ростовской области

20 февраля 2025, 13:34
Фото: Pxhere. На автозаправке

Все марки бензина и дизтопливо подорожали в Ростовской области за неделю

За прошлую неделю в Ростовской области все марки автомобильного бензина, а также дизельное топливо подорожали, сообщает Росстат.

Согласно данным за период с 11 по 17 февраля, средняя стоимость автомобильного бензина в Ростовской области достигла 60,28 рубля. Прирост составил сразу 11 копеек. На столько же выросла средняя цена горючего АИ-92 — 56,13 рубля.

Средняя стоимость литра горючего марки АИ-95 за это время увеличилась на 12 копеек и достигла 62,36 рубля. А вот бензин АИ-98 подорожало на семь копеек. Теперь его в среднем можно купить за 81,57 рубля.

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Дизельное топливо в регионе разливают за 66,22 рубля, что на 11 копеек больше по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее RostovGazeta рассказала, что за год стоимость вина в Ростовской области резко подскочила на 20%.

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