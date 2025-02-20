Почти 20 сантиметров снега выпадет в Ростове за одну ночь

Posted 20 февраля, 11:37
Published 20 февраля, 11:37
Modified 20 февраля, 11:39
Updated 20 февраля, 11:39
Так, снегопад начнется в воскресенье, 23 февраля. В течение дня температура воздуха составит -10…-4 градуса Цельсия. Ветер северный до 9 метров в секунду. Осадки начнутся с самого утра и продлятся весь день. Ожидается около 9 сантиметров осадков.
В понедельник, 24 февраля, погода будет немного комфортнее. Днем температура воздуха упадет до -4 градусов, а ночью — уже до -7 градусов. Ветер ожидается умеренный до 7 метров в секунду. Мокрый снег пройдет также ночью.
После небольшого перерыва начнется сильная морось и снег. В среду, 26 февраля, днем температура воздуха составит около -3 градусов, а ночью она опустится до -9 градусов. Ветер западный будет дуть со скоростью 7 метров в секунду. Высота снежного покрова может достичь 17 сантиметров.
Ранее стало известно, что аномальная жара ожидается в Ростовской области в апреле.