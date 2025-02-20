Почти 20 сантиметров снега выпадет в Ростове за одну ночь

Так, снегопад начнется в воскресенье, 23 февраля. В течение дня температура воздуха составит -10…-4 градуса Цельсия. Ветер северный до 9 метров в секунду. Осадки начнутся с самого утра и продлятся весь день. Ожидается около 9 сантиметров осадков.