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Posted 20 февраля, 13:31

Published 20 февраля, 13:31

Modified 20 февраля, 13:33

Updated 20 февраля, 13:33

Стоматолог со слепком зубов

Поголовно просят импланты: стоматолог сообщил о пугающей тенденции в Ростове

20 февраля 2025, 13:31
Фото: 1MI. Стоматолог со слепком зубов

Стоматолог предупредил ростовчан об опасной тенденции с имплантацией зубов

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Эксклюзив
Стоматолог Камиль Рамазанов сообщил RostovGazeta, что в Ростове наметилась странная тенденция. Все больше людей отказываются лечить зубы. И даже при небольшом кариесе все чаще настаивают на установке импланта.

Врач напоминает времена, когда при прямом показании к имплантации зубов, многих в Ростовской области невозможно было на это уговорить. Пациенты возражали, что это больно, страшно, дорого и долго.

«Помню, как я пытался разубеждать. Обосновывал, что это лучше, чем носить протезы. Но многие тогда не соглашались», — отмечает Камиль Рамазанов.

Сейчас все изменилось. По словам эксперта, все больше людей не хотят бороться за зубы, которые можно вылечить, пусть даже и не быстро.

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«Несмотря на то, что я врач хирург, имплантолог, наметившаяся тенденция меня очень беспокоит. Приходя в нашу клинику люди даже при небольшом кариесе настаивают на установке импланта. Возможно, таково влияние рекламы, но так делать нельзя», — констатирует собеседник.

Специалисты уверены — натуральный зуб всегда лучше, чем имплантация. Поэтому врачи до последнего пытаются бороться за сохранение каждого зуба.

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