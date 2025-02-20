Поголовно просят импланты: стоматолог сообщил о пугающей тенденции в Ростове

Posted 20 февраля, 13:31
Published 20 февраля, 13:31
Modified 20 февраля, 13:33
Updated 20 февраля, 13:33
Врач напоминает времена, когда при прямом показании к имплантации зубов, многих в Ростовской области невозможно было на это уговорить. Пациенты возражали, что это больно, страшно, дорого и долго.
«Помню, как я пытался разубеждать. Обосновывал, что это лучше, чем носить протезы. Но многие тогда не соглашались», — отмечает Камиль Рамазанов.
Сейчас все изменилось. По словам эксперта, все больше людей не хотят бороться за зубы, которые можно вылечить, пусть даже и не быстро.
«Несмотря на то, что я врач хирург, имплантолог, наметившаяся тенденция меня очень беспокоит. Приходя в нашу клинику люди даже при небольшом кариесе настаивают на установке импланта. Возможно, таково влияние рекламы, но так делать нельзя», — констатирует собеседник.
Специалисты уверены — натуральный зуб всегда лучше, чем имплантация. Поэтому врачи до последнего пытаются бороться за сохранение каждого зуба.
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