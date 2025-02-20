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Posted 20 февраля, 09:10

Published 20 февраля, 09:10

Modified 20 февраля, 09:12

Updated 20 февраля, 09:12

ГСМ и удобрения подорожали на 10% в Ростовской области перед весенним посевом

Поставщики ГСМ в Ростовской области взвинтили цены перед весенним севом

20 февраля 2025, 09:10
Фото: 1MI. ГСМ и удобрения подорожали на 10% в Ростовской области перед весенним посевом

ГСМ и удобрения подорожали на 10% в Ростовской области перед весенним севом

В преддверии весенних посевных работ в Ростовской области резко выросли в цене горюче-смазочные материалы, а также удобрения. Информация опубликована на сайте правительства региона.

На расширенном заседании правительства Ростовской области первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Горбанева рассказала, что на Дону наблюдается повышение цен на азотные и фосфорсодержащие удобрения на 10%.

Также рост цен затронул топливо. Несмотря на отсутствие дефицита горючего, в среднем его стоимость выросла также на 10%. Так, дизтопливо можно приобрести за 65,1 тысячи рублей за тонну, а автобензин АИ-92 — за 63,3 тысячи рублей за тонну. При этом для весенне-полевых работ в 2025 году понадобится 81,7 тысячи тонн дизельного топлива и 15 тысяч тонн автобензина.

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#Валерия Кострова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бензин#Сельское хозяйство#Последние новости Ростова на сегодня#Посевы#Дизельное топливо#Удобрения
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