Поставщики ГСМ в Ростовской области взвинтили цены перед весенним севом

Также рост цен затронул топливо. Несмотря на отсутствие дефицита горючего, в среднем его стоимость выросла также на 10%. Так, дизтопливо можно приобрести за 65,1 тысячи рублей за тонну, а автобензин АИ-92 — за 63,3 тысячи рублей за тонну. При этом для весенне-полевых работ в 2025 году понадобится 81,7 тысячи тонн дизельного топлива и 15 тысяч тонн автобензина.