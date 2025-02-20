«Проломило корпус»: пожилой водитель погиб, влетев в дерево в Ростовской области

Posted 20 февраля, 12:36
Published 20 февраля, 12:36
Modified 20 февраля, 12:38
Updated 20 февраля, 12:38
ДТП произошло в четверг утром, 20 февраля, на автодороге «Семикаракорск — Красноармейский» Мартыновского района. 71-летний водитель автомобиля ВАЗ-211540 выехал на встречную полосу в неположенном месте, решил быстро вырулить, но наехал на дорожный знак, а затем и вовсе вылетел с дороги и врезался в дерево.
От сильного удара корпус авто смяло и выгнуло. Лобовое стекло и переднюю часть транспортного средства проломило. Авария оказалась смертельной для водителя, пассажирка получила травмы и попала в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее электричка протаранила микроавтобус на ж/д переезде у Батайска.