«Проломило корпус»: пожилой водитель погиб, влетев в дерево в Ростовской области

ДТП произошло в четверг утром, 20 февраля, на автодороге «Семикаракорск — Красноармейский» Мартыновского района. 71-летний водитель автомобиля ВАЗ-211540 выехал на встречную полосу в неположенном месте, решил быстро вырулить, но наехал на дорожный знак, а затем и вовсе вылетел с дороги и врезался в дерево.