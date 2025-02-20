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Posted 20 февраля, 12:36

Published 20 февраля, 12:36

Modified 20 февраля, 12:38

Updated 20 февраля, 12:38

«Проломило корпус»: пожилой водитель погиб, влетев в дерево в Ростовской области

«Проломило корпус»: пожилой водитель погиб, влетев в дерево в Ростовской области

20 февраля 2025, 12:36
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. «Проломило корпус»: пожилой водитель погиб, влетев в дерево в Ростовской области

Пенсионер снес знак и врезался в дерево в смертельном ДТП в Ростовской области

В Ростовской области пожилой водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате аварии легковой автомобиль оказался в кювете, а автомобилист погиб, сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло в четверг утром, 20 февраля, на автодороге «Семикаракорск — Красноармейский» Мартыновского района. 71-летний водитель автомобиля ВАЗ-211540 выехал на встречную полосу в неположенном месте, решил быстро вырулить, но наехал на дорожный знак, а затем и вовсе вылетел с дороги и врезался в дерево.

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От сильного удара корпус авто смяло и выгнуло. Лобовое стекло и переднюю часть транспортного средства проломило. Авария оказалась смертельной для водителя, пассажирка получила травмы и попала в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее электричка протаранила микроавтобус на ж/д переезде у Батайска.

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