Россияне хотели бы «единый кошелек» для управления счетами в разных банках — ВТБ

В то же время точное представление о том, что именно подразумевается концепцией открытого банкинга, имеет только 5% россиян, следует из опроса ВТБ. Каждый третий (34%) признался, что знает о ней в общих чертах, но его знания «обрывочны». И большинство респондентов (61%) признались, что никогда не слышали об открытом банкинге. В то же время, при описании концепции открытого банкинга большинство опрошенных (73%) соглашается с тем, что эта концепция будет активно развиваться.