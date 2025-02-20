Ростовстат назвал стоимость квадратного метра в квартирах Ростовской области

Согласно данным аналитиков, средняя цена на первичное жилье за четвертый квартал 2024 года составила 127,8 тысячи рублей за один квадрат. Стоимость квадратного метра оказалась ниже средней по России на 50 тысяч рублей. При этом по сравнению с четвертым кварталом 2023 годом цена квадрата выросла на 19,7 тысячи рублей.