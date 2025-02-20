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Posted 20 февраля, 04:38

Published 20 февраля, 04:38

Modified 20 февраля, 04:38

Updated 20 февраля, 04:38

Квартира

Ростовстат назвал стоимость квадратного метра в квартирах Ростовской области

20 февраля 2025, 04:38
Фото: Unsplash. Квартира
В Ростовской области выросли цены почти на все типы первичного и вторичного жилья. Данные об актуальной стоимости квадратного метра квартир в регионе появились на сайте Ростовстата.

Согласно данным аналитиков, средняя цена на первичное жилье за четвертый квартал 2024 года составила 127,8 тысячи рублей за один квадрат. Стоимость квадратного метра оказалась ниже средней по России на 50 тысяч рублей. При этом по сравнению с четвертым кварталом 2023 годом цена квадрата выросла на 19,7 тысячи рублей.

Что касается вторничного рынка жилья, то средняя стоимость «квадрата» в конце 2024 года составила 99 тысяч рублей. Это — на 6,5 тысячи больше, чем в 2023 году.

Если сравнивать с предыдущим кварталом (июль–сентябрь 2024 года), то стоимость первичного жилья выросла на 2%, а вторичного — на 1,6%.

Снижение цен зафиксировали на квартиры среднего качества. Так, на первичном рынке по сравнению с предыдущим кварталом 2024 года стоимость такого жилья упала на 1,4%. То же самое касается элитных квартир. Стоимость такого типа жилья на вторичном рынке снизилась на 0,2% по сравнению с 4-м кварталом 2023 года.

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Ранее стало известно, что новостройки в Ростове начали продавать дешевле цены в объявлении.

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