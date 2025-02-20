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Posted 20 февраля, 06:24

Published 20 февраля, 06:24

Modified 20 февраля, 06:26

Updated 20 февраля, 06:26

Константин Рачаловский, глава Минсельхоза Ростовской области

Соседи задержанного в Ростове министра Рачаловского рассказали о его семье

20 февраля 2025, 06:24
Фото: donland.ru. Константин Рачаловский, глава Минсельхоза Ростовской области
Соседи министра сельского хозяйства — замгубернатора Ростовской области рассказали о его семье. Как сообщают федеральные СМИ, чиновника редко видели дома.

Речь идет об одном из домов в поселке Аксайского района. Очевидно, как и у многих других ростовчан, у Константина Рачаловского там была дача. Соседи мало что смогли рассказать о владельцах. По информации «РИА Новости», в поселок Рачаловские приезжали редко и вели себя очень тихо.

Некоторые сообщили, что об обысках в этом доме ничего не знают. По крайней мере, там они не видели, чтобы в доме проходили следственные действия. Да и следов взлома никаких не осталось: ворота и входная дверь на территорию не опечатаны.

Стали известны подробности задержания главы Минсельхоза Ростовской области
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Константина Рачаловского задержали 17 февраля по подозрению в причастности к хищению 155 миллионов рублей. По версии следствия, он раздавал бюджетные деньги в виде субсидий тем предприятиям, которым они не полагались. А последние еще и становились вскоре банкротами. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Днем 21 февраля ему должны избрать меру пресечения.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Банкротство#Хищение#Аксайский район#Субсидии#Уголовное дело#Превышение должностных полномочий#Минсельхоз#Константин Рачаловский
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