Соседи задержанного в Ростове министра Рачаловского рассказали о его семье

Posted 20 февраля, 06:24
Published 20 февраля, 06:24
Modified 20 февраля, 06:26
Updated 20 февраля, 06:26
Речь идет об одном из домов в поселке Аксайского района. Очевидно, как и у многих других ростовчан, у Константина Рачаловского там была дача. Соседи мало что смогли рассказать о владельцах. По информации «РИА Новости», в поселок Рачаловские приезжали редко и вели себя очень тихо.
Некоторые сообщили, что об обысках в этом доме ничего не знают. По крайней мере, там они не видели, чтобы в доме проходили следственные действия. Да и следов взлома никаких не осталось: ворота и входная дверь на территорию не опечатаны.
Константина Рачаловского задержали 17 февраля по подозрению в причастности к хищению 155 миллионов рублей. По версии следствия, он раздавал бюджетные деньги в виде субсидий тем предприятиям, которым они не полагались. А последние еще и становились вскоре банкротами. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Днем 21 февраля ему должны избрать меру пресечения.