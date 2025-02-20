Соседи задержанного в Ростове министра Рачаловского рассказали о его семье

Речь идет об одном из домов в поселке Аксайского района. Очевидно, как и у многих других ростовчан, у Константина Рачаловского там была дача. Соседи мало что смогли рассказать о владельцах. По информации «РИА Новости», в поселок Рачаловские приезжали редко и вели себя очень тихо.