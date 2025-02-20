Стали известны подробности крушения сухогруза в Азовском море

Posted 20 февраля, 10:10
Published 20 февраля, 10:10
Modified 20 февраля, 10:12
Updated 20 февраля, 10:12
По информации Regnum со ссылкой на telegram-канала Baza, речь идет о судне «Павел Грабовский». Сухогруз длиной в 114 метров шел под флагом Панамы. На борту он перевозил из Ростова в турецкий Самсун груз — три тысячи тонны кукурузы. Когда судно проходило недалеко от порта в Азове, то получило пробоину.
Моряки якобы не стали посылать сигнал бедствия, а вместо этого запросили разрешение зайти в порт, чтобы отремонтировать судно. Однако из-за низкого уровня воды подойти к побережью до сих пор не удалось. Поэтому на помощь пока что пришли ледоколы «Капитан Чудинов» и «Капитан Демидов».
Ранее под Темерницким мостом в Ростове столкнулись катер и лодка.