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Posted 20 февраля, 10:10

Published 20 февраля, 10:10

Modified 20 февраля, 10:12

Updated 20 февраля, 10:12

Судно Pavel Grabovskiy

Стали известны подробности крушения сухогруза в Азовском море

20 февраля 2025, 10:10
Фото: Waldemar/fleetphoto.ru. Судно Pavel Grabovskiy
Появились подробности ЧП в Азовском море, где сухогруз с кукурузой получил пробоину недалеко от порта. Как сообщают федеральные СМИ, инцидент произошел еще 16 февраля, но известно о нем стало только сейчас.

По информации Regnum со ссылкой на telegram-канала Baza, речь идет о судне «Павел Грабовский». Сухогруз длиной в 114 метров шел под флагом Панамы. На борту он перевозил из Ростова в турецкий Самсун груз — три тысячи тонны кукурузы. Когда судно проходило недалеко от порта в Азове, то получило пробоину.

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Моряки якобы не стали посылать сигнал бедствия, а вместо этого запросили разрешение зайти в порт, чтобы отремонтировать судно. Однако из-за низкого уровня воды подойти к побережью до сих пор не удалось. Поэтому на помощь пока что пришли ледоколы «Капитан Чудинов» и «Капитан Демидов».

Ранее под Темерницким мостом в Ростове столкнулись катер и лодка.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ЧП#Азовское море#Крушение#Ростов#Панама#Сухогруз
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