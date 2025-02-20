Стали известны подробности крушения сухогруза в Азовском море

По информации Regnum со ссылкой на telegram-канала Baza, речь идет о судне «Павел Грабовский». Сухогруз длиной в 114 метров шел под флагом Панамы. На борту он перевозил из Ростова в турецкий Самсун груз — три тысячи тонны кукурузы. Когда судно проходило недалеко от порта в Азове, то получило пробоину.