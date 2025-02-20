«Страх стоматолога»: почему растут цены на лечение зубов в Ростовской области

Эксперт объясняет, что на стоимость лечения и протезирования зубов влияют цены стоматологических инструментов и расходных материалов. При выборе инструментов клиники могут задействовать дешевые аналоги. Но экспериментировать на приобретении, например, более дешевых имплантов или костного материала, не будут.