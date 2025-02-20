«Страх стоматолога»: почему растут цены на лечение зубов в Ростовской области

Posted 20 февраля, 11:18
Published 20 февраля, 11:18
Modified 20 февраля, 11:20
Updated 20 февраля, 11:20
Эксперт объясняет, что на стоимость лечения и протезирования зубов влияют цены стоматологических инструментов и расходных материалов. При выборе инструментов клиники могут задействовать дешевые аналоги. Но экспериментировать на приобретении, например, более дешевых имплантов или костного материала, не будут.
«В этом и страх, ведь любые эксперименты — это всегда риск. А чем дольше врач работает, тем меньше он готов рисковать», — отмечает Камиль Рамазанов.
Собеседник добавляет, что на рынке регулярно появляются новые материалы.
«Но отечественных расходников, к сожалению, очень мало. Импортные растут в цене. Соответственно, это сказывается на стоимости лечения и протезирования зубов», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как бывшего главврача стоматологии в Ростовской области обвинили в растрате.