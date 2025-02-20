rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 11:18

Published 20 февраля, 11:18

Modified 20 февраля, 11:20

Updated 20 февраля, 11:20

Стоматолог с инструментами

«Страх стоматолога»: почему растут цены на лечение зубов в Ростовской области

20 февраля 2025, 11:18
Фото: 1MI. Стоматолог с инструментами

Стоматолог объяснил, почему растут цены на лечение зубов в Ростове

Сюжет
Эксклюзив
Цены на лечение и протезирование зубов продолжат расти в Ростовской области. Это не та сфера, в которой можно рисковать, экспериментируя с более дешевыми аналогами расходных материалов, сообщил RostovGazeta врач хирург стоматологической клиники, имплантолог Камиль Рамазанов.

Эксперт объясняет, что на стоимость лечения и протезирования зубов влияют цены стоматологических инструментов и расходных материалов. При выборе инструментов клиники могут задействовать дешевые аналоги. Но экспериментировать на приобретении, например, более дешевых имплантов или костного материала, не будут.

«В этом и страх, ведь любые эксперименты — это всегда риск. А чем дольше врач работает, тем меньше он готов рисковать», — отмечает Камиль Рамазанов.
Жительница в Ростовской области чуть не лишилась челюсти из-за стоматологов
Узнать подробнее

Собеседник добавляет, что на рынке регулярно появляются новые материалы.

«Но отечественных расходников, к сожалению, очень мало. Импортные растут в цене. Соответственно, это сказывается на стоимости лечения и протезирования зубов», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как бывшего главврача стоматологии в Ростовской области обвинили в растрате.

Бывшего главврача стоматологии в Ростовской области обвинили в растрате
Узнать подробнее
Читайте также:
Главврача стоматологии в Каменске-Шахтинском подозревают в фальсификации дипломаЭлитная стоматология сгорела в Ростове на ЗападномКафедра стоматологии поставила на поток обучение за взятки в Ростове-на-Дону
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Лечение#Цена#Ростов#Расходные материалы#Инструменты#Зубы#Протезирование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика