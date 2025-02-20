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Posted 20 февраля, 16:54

Published 20 февраля, 16:54

Modified 20 февраля, 16:56

Updated 20 февраля, 16:56

Суд арестовал имущество подрядчика парка «Дружба» в Ростове

Суд арестовал имущество подрядчика парка «Дружба» в Ростове

20 февраля 2025, 16:54
Фото: Dimoshik Serkov. yandex.ru/maps. Суд арестовал имущество подрядчика парка «Дружба» в Ростове
На денежные средства скандально известного подрядчика «Автомагистраль СК» наложили арест из-за дела по реконструкции парка «Дружба» в Ростове. Сведения об этом появились на сайте Арбитражного суда региона.

Напомним, на реконструкцию парка выделили около полумиллиарда рублей. Закончить работы изначально планировалось осенью 2024-го. Однако позже ростовчане перестали замечать рабочих на территории парка. Выяснилось, что работы не выполнили даже наполовину (по данным суда — лишь на 2,2 миллиона рублей).

После этого власти разорвали контракт с подрядчиком. В свою очередь компания подала иск в суд и попросила отменить штраф в размере 24 миллионов рублей.

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В итоге Арбитражный суд постановил наложить арест на денежные средства подрядчика в размере 224,9 миллиона рублей. Такую сумму перечислили фирме в качестве аванса.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Штраф#Парк "Дружба"#Реконструкция#Арест#Арбитражный суд
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