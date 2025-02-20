Суд арестовал имущество подрядчика парка «Дружба» в Ростове

Напомним, на реконструкцию парка выделили около полумиллиарда рублей. Закончить работы изначально планировалось осенью 2024-го. Однако позже ростовчане перестали замечать рабочих на территории парка. Выяснилось, что работы не выполнили даже наполовину (по данным суда — лишь на 2,2 миллиона рублей).