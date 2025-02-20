Суд арестовал имущество подрядчика парка «Дружба» в Ростове

Posted 20 февраля, 16:54
Published 20 февраля, 16:54
Modified 20 февраля, 16:56
Updated 20 февраля, 16:56
Напомним, на реконструкцию парка выделили около полумиллиарда рублей. Закончить работы изначально планировалось осенью 2024-го. Однако позже ростовчане перестали замечать рабочих на территории парка. Выяснилось, что работы не выполнили даже наполовину (по данным суда — лишь на 2,2 миллиона рублей).
После этого власти разорвали контракт с подрядчиком. В свою очередь компания подала иск в суд и попросила отменить штраф в размере 24 миллионов рублей.
В итоге Арбитражный суд постановил наложить арест на денежные средства подрядчика в размере 224,9 миллиона рублей. Такую сумму перечислили фирме в качестве аванса.