Суд взыскал с экс-руководителя ростовского элеватора 285 млн рублей

По данным системы «Спарк», «Ковш» зарегистрирован в 2015 году. Предприятие суд признал банкротом в апреле 2021 года по заявлению предпринимателя Тиграна Григоряна. Арбитражным управляющим компании-банкрота является Сергей Фетисов. В данный момент убыток компании составил более 11 миллионов рублей.