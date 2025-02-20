Суд взыскал с экс-руководителя ростовского элеватора 285 млн рублей

Posted 20 февраля, 16:48
Published 20 февраля, 16:48
Modified 20 февраля, 16:50
Updated 20 февраля, 16:50
Взыскать убытки суд потребовал у Рубена Айвазяна в рамках дела о банкротстве организации «Ростовский портовый элеватор „Ковш“».
В суде уточнили, что определение может быть обжаловано в течение одного месяца с даты его принятия.
По данным системы «Спарк», «Ковш» зарегистрирован в 2015 году. Предприятие суд признал банкротом в апреле 2021 года по заявлению предпринимателя Тиграна Григоряна. Арбитражным управляющим компании-банкрота является Сергей Фетисов. В данный момент убыток компании составил более 11 миллионов рублей.