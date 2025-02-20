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Posted 20 февраля, 16:48

Published 20 февраля, 16:48

Modified 20 февраля, 16:50

Updated 20 февраля, 16:50

Элеватор «Ростовский портовый элеватор Ковш»

Суд взыскал с экс-руководителя ростовского элеватора 285 млн рублей

20 февраля 2025, 16:48
Фото: Гугл Карты. Элеватор «Ростовский портовый элеватор Ковш»
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с бывшего руководителя портового элеватора «Ковш» 258,5 миллиона рублей. Соответствующий документ появился на сайте Арбитражного суда региона.

Взыскать убытки суд потребовал у Рубена Айвазяна в рамках дела о банкротстве организации «Ростовский портовый элеватор „Ковш“».

В суде уточнили, что определение может быть обжаловано в течение одного месяца с даты его принятия.

По данным системы «Спарк», «Ковш» зарегистрирован в 2015 году. Предприятие суд признал банкротом в апреле 2021 года по заявлению предпринимателя Тиграна Григоряна. Арбитражным управляющим компании-банкрота является Сергей Фетисов. В данный момент убыток компании составил более 11 миллионов рублей.

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#Милана Белкина#Бизнес#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Банкротство#Арбитражный суд#Убытки
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