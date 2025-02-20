Сухогруз с кукурузой тонет в Азовском море

Моряки не отправляли сигнал бедствия, а лишь запросили разрешения войти в порт Азова для того, чтобы починить судно. Однако заплыть в город можно будет только после того, как поднимется уровень воды. В данный момент сухогруз может сесть на мель, если попытается попасть в порт.