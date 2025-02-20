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Posted 20 февраля, 09:49

Published 20 февраля, 09:49

Modified 20 февраля, 10:01

Updated 20 февраля, 10:01

Сухогруз с кукурузой тонет в Азовском море

Сухогруз с кукурузой тонет в Азовском море

20 февраля 2025, 09:49
Фото: nautic/fleetphoto.ru. Сухогруз с кукурузой тонет в Азовском море
В Азовском море сухогруз, перевозящий кукурузу, получил пробоину недалеко от порта Азов и начал тонуть, сообщает телеграм-канал Baza.

Известно, что в воскресенье, 16 февраля, в Азовском море начало идти ко дну судно «Павел Грабовский». Сухогруз под флагом Панамы вышел из Ростова-на-Дону и направился в турецкий Самсун, груженный тремя тысячами тонн кукурузы. Однако почти сразу же получил пробоину.

Видео: ТГ Baza. Сухогруз с кукурузой тонет в Азовском море

Моряки не отправляли сигнал бедствия, а лишь запросили разрешения войти в порт Азова для того, чтобы починить судно. Однако заплыть в город можно будет только после того, как поднимется уровень воды. В данный момент сухогруз может сесть на мель, если попытается попасть в порт.

Ранее теплоход Belfast сел на мель в Ростовской области в Азове.

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