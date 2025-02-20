Сухогруз с кукурузой тонет в Азовском море

Posted 20 февраля, 09:49
Published 20 февраля, 09:49
Modified 20 февраля, 10:01
Updated 20 февраля, 10:01
Известно, что в воскресенье, 16 февраля, в Азовском море начало идти ко дну судно «Павел Грабовский». Сухогруз под флагом Панамы вышел из Ростова-на-Дону и направился в турецкий Самсун, груженный тремя тысячами тонн кукурузы. Однако почти сразу же получил пробоину.
Моряки не отправляли сигнал бедствия, а лишь запросили разрешения войти в порт Азова для того, чтобы починить судно. Однако заплыть в город можно будет только после того, как поднимется уровень воды. В данный момент сухогруз может сесть на мель, если попытается попасть в порт.
Ранее теплоход Belfast сел на мель в Ростовской области в Азове.