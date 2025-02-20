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Posted 20 февраля, 06:09

Published 20 февраля, 06:09

Modified 20 февраля, 07:33

Updated 20 февраля, 07:33

Прачечная, кондитерская и ряд жилых домов в Ростове останутся без воды на сутки

Центр Ростова и Сельмаш останутся без воды на сутки

20 февраля 2025, 06:09
Фото: 1MI. Прачечная, кондитерская и ряд жилых домов в Ростове останутся без воды на сутки
В Ростове десятки жилых домов оставят без холодной воды на 24 часа. Как сообщил Ростовводоканал, массовое отключение пройдет с 08.30 мск 25 февраля до 08.00 мск 26 февраля.

В список вошел участок от проспекте Театрального до улицы Текучева, 219-366. Там же находится кондитерская «Золотой колос» на Текучева, 207А и прачечная «Желдор-Сервис в доме №219А.

Аналогичная ситуация будет в границах улиц Орской — Вятской — 3-й Кристальной (50 лет Ростсельмаша) — Вьюжной. В том числе воду отключат на территории Северо-Кавказской базы хранения ресурсов (СКУМТС МВД РФ) на улице Вятской, 67В.

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Причиной временных неудобств станет переподключение трубопровода.

Ранее RostovGazeta сообщала, как Ростовводоканал собирается решить проблему с вонючей водой.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Вода#Ростовводоканал#Ростов#Жилые дома
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