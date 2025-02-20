Центр Ростова и Сельмаш останутся без воды на сутки

Posted 20 февраля, 06:09
Published 20 февраля, 06:09
Modified 20 февраля, 07:33
Updated 20 февраля, 07:33
В список вошел участок от проспекте Театрального до улицы Текучева, 219-366. Там же находится кондитерская «Золотой колос» на Текучева, 207А и прачечная «Желдор-Сервис в доме №219А.
Аналогичная ситуация будет в границах улиц Орской — Вятской — 3-й Кристальной (50 лет Ростсельмаша) — Вьюжной. В том числе воду отключат на территории Северо-Кавказской базы хранения ресурсов (СКУМТС МВД РФ) на улице Вятской, 67В.
Причиной временных неудобств станет переподключение трубопровода.
Ранее RostovGazeta сообщала, как Ростовводоканал собирается решить проблему с вонючей водой.