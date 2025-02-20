В донском парламенте приняли закон о поддержке креативных индустрий

Posted 20 февраля, 14:19
Published 20 февраля, 14:19
Modified 20 февраля, 14:21
Updated 20 февраля, 14:21
По мнению парламентариев, на Дону есть несколько направлений, которым необходим новый импульс к развитию.
Председатель донского парламента Александр Ищенко отметил, что принятие закона о полномочиях органов государственной власти в сфере креативных творческих индустрий это первый шаг.
— Подобный закон для Ростовской области необходим. Здесь живут очень творческие, деятельные и креативные люди и им нужна поддержка, как исполнительной, так и законодательной власти. На сегодняшнем этапе необходимо поддержать четыре основных вида индустрий. Это информационные технологии, гастрономия, мода и искусство. По нашему мнению, эти четыре направления наиболее готовы к тому, чтобы получить новый импульс развития. Например, гастрономический потенциал Ростовской области велик, и он еще раскрыт в полной мере. Тоже можно сказать и об информационных технологиях — сфере, уже получающей широкие меры государственной поддержки. При этом у нас очень много предприятий, которые в настоящее время в условиях санкционного давления замещают импортные технологии, комплектующие. Поэтому мы считаем, что и это направление тоже должно быть в числе главных приоритетов в Ростовской области, — пояснил Александр Ищенко.
Председатель Законодательного собрания нашего региона добавил, что принимая данный закон депутаты закладывают основу для системных решений проблем в этих направлениях, а сам перечень как направлений так и мер поддержки в рамках этого законодательства со временем будут расширяться.
Проще говоря, донской парламент устанавливает полномочия органов власти Ростовской области в сфере креативных индустрий, и благодаря новому закону определяет возможность предоставления государственной поддержки занятым в этой отрасли.