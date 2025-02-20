В Ростовской области избрали 13 мировых судей

Также во время заседания избрали девять мировых судей без ограничения срока полномочий. Так, для работы в Кировском судебном участке назначили Кристину Головачеву, в Советском — Нику Немирову, в Аксайском — Марину Редькину, в Зимовниковском — Елену Сухомлинову, в Каменском — Ирину Пащенко, в Морозовском — Веру Москаеву, в Новочеркасском — Виктора Порядина, в Обливском — Юлию Елховскую, а в Пролетарском — Михаила Галкина.