В Ростовской области избрали 13 мировых судей

Posted 20 февраля, 16:10
Published 20 февраля, 16:10
Modified 20 февраля, 16:12
Updated 20 февраля, 16:12
Председатель Ростовского областного суда Василий Тарасов озвучил имена 13 кандидатов на должности мировых судей в судебных участках региона. «За» проголосовали большинство депутатов. Так, сроком на три года избрали четырех судей. В Азовском судебном участке будет работать Инна Пышнограева, в Донецком — Юлия Громова, в Таганрожском — Лилия Остапеева, а в Шахтинском — Виктория Михайличенко.
Также во время заседания избрали девять мировых судей без ограничения срока полномочий. Так, для работы в Кировском судебном участке назначили Кристину Головачеву, в Советском — Нику Немирову, в Аксайском — Марину Редькину, в Зимовниковском — Елену Сухомлинову, в Каменском — Ирину Пащенко, в Морозовском — Веру Москаеву, в Новочеркасском — Виктора Порядина, в Обливском — Юлию Елховскую, а в Пролетарском — Михаила Галкина.
По словам Василия Тарасова, новые судьи сдали необходимые экзамены и получили рекомендации.