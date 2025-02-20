rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 16:10

Published 20 февраля, 16:10

Modified 20 февраля, 16:12

Updated 20 февраля, 16:12

В Ростовской области избрали 13 мировых судей

В Ростовской области избрали 13 мировых судей

20 февраля 2025, 16:10
Фото: 1MI.
В Ростовской области утвердили 13 мировых судей. Голосование состоялось во время семнадцатого заседания регионального Заксобрания VII созыва.

Председатель Ростовского областного суда Василий Тарасов озвучил имена 13 кандидатов на должности мировых судей в судебных участках региона. «За» проголосовали большинство депутатов. Так, сроком на три года избрали четырех судей. В Азовском судебном участке будет работать Инна Пышнограева, в Донецком — Юлия Громова, в Таганрожском — Лилия Остапеева, а в Шахтинском — Виктория Михайличенко.

Также во время заседания избрали девять мировых судей без ограничения срока полномочий. Так, для работы в Кировском судебном участке назначили Кристину Головачеву, в Советском — Нику Немирову, в Аксайском — Марину Редькину, в Зимовниковском — Елену Сухомлинову, в Каменском — Ирину Пащенко, в Морозовском — Веру Москаеву, в Новочеркасском — Виктора Порядина, в Обливском — Юлию Елховскую, а в Пролетарском — Михаила Галкина.

По словам Василия Тарасова, новые судьи сдали необходимые экзамены и получили рекомендации.

Заседание суда по делу главы Минсельхоза Ростовской области отложили на два дня
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что в Ростовской области из МВД ушли более полутора тысяч полицейских.

Читайте также:
В Ростовской области избрали шесть мировых судейЖители Ростовской области стали массово подавать на банкротствоПо делу главы донского Минфина Федотовой могут допросить депутатов
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Депутаты#Судьи#Арбитражный суд#Заксобрание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика