В Ростовской области уволились больше 1,5 тысячи полицейских. Почему уходят из МВД?

Олег Агарков сообщил, что количество уволенных сотрудников полиции региона вырос на 3,6% в 2024 году. Это — 1540 человек. Причиной массовых увольнений глава донского МВД назвал низкую заработную плату правоохранителей — около 30 тысяч рублей в месяц.