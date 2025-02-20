В Ростовской области уволились больше 1,5 тысячи полицейских. Почему уходят из МВД?

Posted 20 февраля, 13:03
Published 20 февраля, 13:03
Modified 20 февраля, 13:14
Updated 20 февраля, 13:14
Олег Агарков сообщил, что количество уволенных сотрудников полиции региона вырос на 3,6% в 2024 году. Это — 1540 человек. Причиной массовых увольнений глава донского МВД назвал низкую заработную плату правоохранителей — около 30 тысяч рублей в месяц.
«Эта проблема актуальна для всех служб, но наиболее остра — для патрульно-постовых служб, конвойных подразделений, где основу составляют сотрудники рядового сержантского состава», — говорит Агарков.
Ранее появилась информация, что нового замгубернатора Ростовской области Владимира Ревенко лишили депутатского мандата.