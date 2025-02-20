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Posted 20 февраля, 13:03

Published 20 февраля, 13:03

Modified 20 февраля, 13:14

Updated 20 февраля, 13:14

Полицейские Ростовской области

В Ростовской области уволились больше 1,5 тысячи полицейских. Почему уходят из МВД?

20 февраля 2025, 13:03
Фото: МВД Ростовской области. Полицейские Ростовской области

В Ростовской области уволились больше 1,5 тысячи полицейских

В Ростовской области вырос дефицит кадров в полиции. Об этом заявил глава донского МВД Олег Агарков во время семнадцатого заседания Заксобрания региона VII созыва.

Олег Агарков сообщил, что количество уволенных сотрудников полиции региона вырос на 3,6% в 2024 году. Это — 1540 человек. Причиной массовых увольнений глава донского МВД назвал низкую заработную плату правоохранителей — около 30 тысяч рублей в месяц.

«Эта проблема актуальна для всех служб, но наиболее остра — для патрульно-постовых служб, конвойных подразделений, где основу составляют сотрудники рядового сержантского состава», — говорит Агарков.
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#Милана Белкина#Ростовская область#Зарплата#Полиция#Дефицит кадров#Депутат#Правоохранители#Заксобрание
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