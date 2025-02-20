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Posted 20 февраля, 18:53

Published 20 февраля, 18:53

Modified 20 февраля, 18:55

Updated 20 февраля, 18:55

В ТЦ «Мега» в Ростовской области нагрянули оперативники

В ТЦ «Мега» в Ростовской области нагрянули службы экстренного реагирования

20 февраля 2025, 18:53
Фото: Татьяна Беляева. yandex.ru/maps. В ТЦ «Мега» в Ростовской области нагрянули оперативники
В торгово-развлекательный центр «Мега» под Ростовом-на-Дону нагрянули службы экстренного реагирования. Об этом рассказали в УПЧС Аксайского района 20 февраля.

По данным ведомства, оперативные мероприятия проводятся в торговом центре с 18.30 мск.

«С 18 часов 30 минут 20.02.2025 на территории ТЦ „Мега“ проводятся оперативные мероприятия. Экстренные службы реагирования прибыли к месту проведения мероприятий. ТЦ „Мега“ работает в штатном режиме!», — сообщает УПЧС Аксайского района.

На фотографии, которую опубликовали в телеграм-канале ведомства, видно, что на парковке находятся спецмашины огнеборцев и экстренных служб. Причины проведения мероприятий пока не уточняются.

Фото: МБУ АР «УПЧС» (112 Аксайского района)
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Ранее правоохранители поймали мужчину, который устроил резню в торговом центре «Горизонт» в Ростове.

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