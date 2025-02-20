В ТЦ «Мега» в Ростовской области нагрянули службы экстренного реагирования

Posted 20 февраля, 18:53
Published 20 февраля, 18:53
Modified 20 февраля, 18:55
Updated 20 февраля, 18:55
По данным ведомства, оперативные мероприятия проводятся в торговом центре с 18.30 мск.
«С 18 часов 30 минут 20.02.2025 на территории ТЦ „Мега“ проводятся оперативные мероприятия. Экстренные службы реагирования прибыли к месту проведения мероприятий. ТЦ „Мега“ работает в штатном режиме!», — сообщает УПЧС Аксайского района.
На фотографии, которую опубликовали в телеграм-канале ведомства, видно, что на парковке находятся спецмашины огнеборцев и экстренных служб. Причины проведения мероприятий пока не уточняются.
Ранее правоохранители поймали мужчину, который устроил резню в торговом центре «Горизонт» в Ростове.