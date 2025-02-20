Великий пост в 2025 году — когда начнется, как питаться

Posted 20 февраля, 10:12
Published 20 февраля, 10:12
Modified 20 февраля, 10:14
Updated 20 февраля, 10:14
Держать пост — традиционная практика для православных христиан. Посты бывают короткими, в несколько дней, например, перед причастием, а также длинными, многодневными. Суть поста — очистить душу и тело. Для этого верующие придерживаются ограничений в питании, в развлечениях, стараются жить в мире с близкими. Считается, что так человек способен побороть свои вредные привычки и приблизиться к Богу.
Какой самый важный пост в христианской православной традиции?
Безусловно, это Великий пост. Он считается наиболее строгим. Так, в его календаре есть дни, когда православные христиане вообще воздерживаются от пищи.
Когда начинается Великий пост в 2025 году?
Подготовка должна быть не только физической. К Великому посту нужно подготовиться также и морально. Каждый верующий должен оценить собственные физические возможности и силы.
Важный этап подготовки к Великому посту в 2025 году — это очищение души. Необходимо избавиться от обиды, злых мыслей. Также желательно примириться со всеми знакомыми. Для этого в церковном календаре выделен специальный день — Прощеное воскресенье, предшествующее началу поста. В 2025 году Прощеное воскресенье выпадает на 2 марта.
Иеромонах Макарий (Маркиш), церковный публицист, в комментарии к материалу РИА Новости отметил, что подготовка к Великому посту не имеет каких-либо общих принципов и правил — все достаточно индивидуально.
«Все, что касается подготовки к посту, его соблюдения, я рекомендовал бы обсуждать со священником. Не следует забывать важное правило, согласно которому не человек для поста, но пост для человека», — отмечает он.
Кому можно не поститься в 2025 году?
Церковь позволяет не ограничивать себя следующим категориям:
Могут не держать Великий пост те, кто не имеет такой возможности. К примеру, это призывники, служащие в армии, люди, находящиеся в командировках. Одним словом, те, у кого нет возможности самостоятельно планировать свой рацион и меню.
Терапевт Дарья Мошарева в беседе с корреспондентом издания «Милосердие» отметила: есть состояния и болезни, при которых держать пост не рекомендуется, поскольку это может негативно повлиять на состояние.
«В первую очередь, это онкологические заболевания, а также инфекционные, желудочно-кишечные. Не рекомендуется поститься при язве желудка, а также при нарушении обменных процессов, например, при сахарном диабете», — объяснила эксперт.
По церковному уставу первая неделя Великого поста в 2025 году — самая строгая.
Так, в понедельник следует вообще воздержаться от принятия пищи, допускается только вода.
Строгие ограничения начинают действовать и в последнюю неделю Великого поста — Страстную. В ее дни можно принимать только самую простую пищу. В Страстную пятницу уставом положено воздерживаться от любой пищи до вечера, пока на церковной службе из алтаря не вынесут плащаницу. В 2025 году Страстная пятница выпадает на 18 апреля.
Часть ограничений в Великий пост традиционно снимается в дни больших церковных праздников:
В эти дни можно есть рыбу и различные блюда из нее.
В день накануне Вербного воскресенья, который называется Лазарева суббота, можно есть икру.
Стоит отметить, что перечисленные выше строгие правила Великого поста относятся к так называемому монастырскому уставу. Его придерживаются монахи.
Что касается обычных верующих, так называемых мирян, то для них это носит рекомендательный характер.
Какие продукты следует исключить из рациона постящимся:
Можно ли алкоголь в Великий пост?
Исключительно вино, и только по праздникам. Все остальные напитки, в том числе, пиво — под запретом.
В пресс-центре Роспотребнадзора выпустили рекомендацию, в которой отмечается необходимость подходить к ограничениям в питании в Великий пост поэтапно и разумно.
«Часто те, кто только начинает держать пост, не имеют нужного опыта в пищевых ограничениях. В результате допускаются ошибки. В их числе — резкий отказ от продуктов животного происхождения. В таких условиях могут обостриться заболевания хронического характера, также может нарушиться углеводный баланс. Кроме того, резкий переход исключительно на растительную пищу может спровоцировать сильное чувство голода. Появляется риск того, что человек начнет „заедать“ это чувство чипсами, снеками и другими малополезными продуктами. Формально они не противоречат правилам Великого поста, но пользу здоровью не приносят», — предупредили в ведомстве.
Продукты, которые можно есть во время Великого поста:
Что касается растительного масла, то его можно добавлять в блюда во время Великого поста.
Исключение — первая неделя и последняя неделя.