Восемь беспилотников уничтожили над Азовским морем

Так, совсем недавно, 15 февраля, обломки одного из уничтоженных дронов упали прямо на крышу жилого дома в Ростове. Осколки разрушили кровлю и повредили плитку, а в стене образовалась огромная дыра. Кадры с места происшествия можно увидеть в материале RostovGazeta.