Восемь беспилотников уничтожили над Азовским морем

Posted 20 февраля, 18:13
Published 20 февраля, 18:13
Modified 20 февраля, 18:15
Updated 20 февраля, 18:15
По данным ведомства, атаку дронов отразили в период с 15.30 до 19.30 мск. Всего в России средства ПВО уничтожили 28 украинских БПЛА — над территорией Краснодарского края и Белгородской области, а также над акваторией Азовского моря.
Напомним, за неполные два месяца 2025 года Ростовская область подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов больше двухсот раз.
Так, совсем недавно, 15 февраля, обломки одного из уничтоженных дронов упали прямо на крышу жилого дома в Ростове. Осколки разрушили кровлю и повредили плитку, а в стене образовалась огромная дыра. Кадры с места происшествия можно увидеть в материале RostovGazeta.