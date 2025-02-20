ВТБ добился независимости для ИИ-разработчиков в банке от зарубежных технологий

«Мы сделали импортонезависимыми все основные компоненты, которые используем для разработок моделей искусственного интеллекта. В дальнейшем они делают наши сервисы все более продвинутыми и надежными. Все же наши разработанные за последние несколько лет системы на базе ИИ, такие, как например, системы Геоаналитики, Графовой аналитики, система глубокого обучения моделей и др., изначально разрабатывались на отечественных технологиях, а также с помощью решений открытого исходного кода. Это позволяет нам создавать сервисы, защищенные от основных геополитических и инфраструктурных угроз», — сообщил Сергей Безбогов, старший вице-президент, заместитель руководителя технологического блока ВТБ.