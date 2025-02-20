ВТБ добился независимости для ИИ-разработчиков в банке от зарубежных технологий

Posted 20 февраля, 12:21
Published 20 февраля, 12:21
Modified 20 февраля, 12:21
Updated 20 февраля, 12:21
Об этом сообщил Сергей Безбогов, старший вице-президент, заместитель руководителя технологического блока ВТБ в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».
Импортозамещение более десяти различных систем, используемых для разработки и эксплуатации ИИ-моделей, проходило с начала 2022 года и заняло около трех лет. Оно способствовало развитию надежной ИТ-инфраструктуры, защищенной от каких-либо транснациональных угроз и отказов в обслуживании ключевых технологических решений.
Разработкой, оптимизацией и внедрением искусственного интеллекта в банковские процессы, а также методологией по выявлению наиболее целесообразных для внедрения ИИ направлений в банке занимается созданная в 2019 году Лаборатория продвинутой аналитики ВТБ.
Среди зарубежных проприетарных решений, от использования которых Лаборатория продвинутой аналитики ВТБ отказалась в пользу российских технологий, операционная система Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Дистрибутив Linux от компании Red Hat, предназначенный для корпоративного использования был заменен на платформу Astra Linux от российского вендора ГК «Астра». Средства виртуализации и оптимизации использования оборудования VMware уступили место основанным на решении OpenStack средствам виртуализации частного облака ВТБ VTBCloud. А от использования платформы контейнеризации OpenShift специалисты Лаборатории перешли на встроенное в VTBCloud решение по контейнеризации на базе Kubernates, отвечающее за контейнеризацию моделей искусственного интеллекта для их использования в составе технологических сервисов, интегрированных в единый ИТ ландшафт.
«Мы сделали импортонезависимыми все основные компоненты, которые используем для разработок моделей искусственного интеллекта. В дальнейшем они делают наши сервисы все более продвинутыми и надежными. Все же наши разработанные за последние несколько лет системы на базе ИИ, такие, как например, системы Геоаналитики, Графовой аналитики, система глубокого обучения моделей и др., изначально разрабатывались на отечественных технологиях, а также с помощью решений открытого исходного кода. Это позволяет нам создавать сервисы, защищенные от основных геополитических и инфраструктурных угроз», — сообщил Сергей Безбогов, старший вице-президент, заместитель руководителя технологического блока ВТБ.