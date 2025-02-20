Юрий Слюсарь пригласил жителей принять участие в акции «Дон помнит!» к юбилею Победы

Posted 20 февраля, 08:11
Published 20 февраля, 08:11
Modified 20 февраля, 08:13
Updated 20 февраля, 08:13
Врио губернатора Ростовской области отметил, что в это году на Дону запланировано более двух тысяч мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Также глава региона попросил собравшихся уделить особое внимание фронтовикам и ветеранам войны.
— Наш долг, — сказал Юрий Слюсарь, — наполнить этот юбилейный год содержательными и значимыми событиями, чтобы все жители Ростовской области — в городах, районах, станицах — могли принять в них участие. Безусловно, самые главные герои этого года — наши фронтовики, труженики тыла, дети войны.
Также глава региона выступил с предложением провести масштабную акцию «Дон помнит». Эта инициатива должна объединить волонтеров и всех неравнодушных жителей области проведением мероприятий по наведению порядка в памятных местах на Дону.
По мнению Юрия Слюсаря, 80-летие Победы — это хороший повод привести все места, посвященные памяти героев Великой Отечественной войны, в надлежащее состояние.
— Можно говорить о масштабных мероприятиях, культурных событиях, проведениях парадов. Но если есть неухоженные мемориалы или памятники, о празднике говорить неуместно. Поэтому давайте организуем масштабную акцию, дадим возможность присоединиться к ней жителям и приведем такие места в порядок. И надо сделать это максимально публично — так, чтобы люди знали об этой акции и могли принять в ней активное участие. Назовем ее «Дон помнит». Это действительно будет хороший и наш общий вклад в сохранение исторической памяти и в подготовку к юбилею Победы, — подчеркнул глава региона.
В своем телеграм-канале Юрий Слюсарь призвал жителей региона к участию в акции «Дон помнит».
— Приглашаю всех жителей области к ней присоединиться. Школьники, студенты, трудовые коллективы, наши общественные организации, жители городов и районов, станиц и хуторов — вместе мы внесем вклад в сохранение памяти о подвиге советского народа над фашизмом. И в подготовку к празднованию юбилея Великой Победы. Это наше общее дело, — написал врио губернатора.
Он также попросил у жителей региона помощи в составлении карты памятных мест.
— В ближайшее время комитет по молодежной политике вместе с министерством культуры подготовят цифровую карту памятных мест, с помощью которой все желающие смогут получить информацию об акции «Дон помнит!» и принять в ней участие. Понимаю, что могут остаться места, которые не попали в карту, но это не значит, что мы забудем о них. Поэтому пишите в комментариях, какие еще памятники Героям Великой Отечественной войны нужно привести в порядок, — призвал дончан глава региона.