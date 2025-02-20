Юрий Слюсарь пригласил жителей принять участие в акции «Дон помнит!» к юбилею Победы

— Можно говорить о масштабных мероприятиях, культурных событиях, проведениях парадов. Но если есть неухоженные мемориалы или памятники, о празднике говорить неуместно. Поэтому давайте организуем масштабную акцию, дадим возможность присоединиться к ней жителям и приведем такие места в порядок. И надо сделать это максимально публично — так, чтобы люди знали об этой акции и могли принять в ней активное участие. Назовем ее «Дон помнит». Это действительно будет хороший и наш общий вклад в сохранение исторической памяти и в подготовку к юбилею Победы, — подчеркнул глава региона.