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Posted 20 февраля, 15:14

Published 20 февраля, 15:14

Modified 20 февраля, 15:16

Updated 20 февраля, 15:16

Газовая плита

Жителей Ростова начнут штрафовать за газовые плиты старше 14 лет

20 февраля 2025, 15:14
Фото: 1MI. Газовая плита
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Эксклюзив
За эксплуатацию в многоквартирных домах газовых плит, возраст которых превышает 14 лет, ростовчане теперь будут получать штрафы. Такие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Собеседник объясняет, что в среднем, производители устанавливают срок эксплуатации газовых плит не более 14 лет.

«Нужно понимать, что в советские годы газовые плиты делали на совесть. Они были качественными и эксплуатировались десятилетиями. Но сейчас качество снизилось в сравнении с тем, что было. И они требуют регулярной замены», — отмечает Владислав Махмудов.

Собеседник подчеркивает, что штрафы позволят уберечь ростовчан от возможных трагедий, которые нередко происходят из-за эксплуатации неисправного, старого газового оборудования.

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Еще одним нововведением для ростовчан может стать право газовщиков беспрепятственно заходить в квартиры — с судебными приставами по решению суда. Такой проект закона будет рассмотрен Госдумой в конце февраля.

«Сегодня даже участковый не может зайти в квартиру просто так, — уточняет собеседник. — А между тем, контроль над состоянием газовых плит нуждается во внимании специалистов. Ведь неисправная плита в квартире создает угрозу для всех жильцов многоквартирного дома», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как бабушка и внучка отравились угарным газом в Ростове.

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