Жителей Ростова начнут штрафовать за газовые плиты старше 14 лет

Posted 20 февраля, 15:14
Published 20 февраля, 15:14
Modified 20 февраля, 15:16
Updated 20 февраля, 15:16
Собеседник объясняет, что в среднем, производители устанавливают срок эксплуатации газовых плит не более 14 лет.
«Нужно понимать, что в советские годы газовые плиты делали на совесть. Они были качественными и эксплуатировались десятилетиями. Но сейчас качество снизилось в сравнении с тем, что было. И они требуют регулярной замены», — отмечает Владислав Махмудов.
Собеседник подчеркивает, что штрафы позволят уберечь ростовчан от возможных трагедий, которые нередко происходят из-за эксплуатации неисправного, старого газового оборудования.
Еще одним нововведением для ростовчан может стать право газовщиков беспрепятственно заходить в квартиры — с судебными приставами по решению суда. Такой проект закона будет рассмотрен Госдумой в конце февраля.
«Сегодня даже участковый не может зайти в квартиру просто так, — уточняет собеседник. — А между тем, контроль над состоянием газовых плит нуждается во внимании специалистов. Ведь неисправная плита в квартире создает угрозу для всех жильцов многоквартирного дома», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как бабушка и внучка отравились угарным газом в Ростове.