Жителей Ростова начнут штрафовать за газовые плиты старше 14 лет

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За эксплуатацию в многоквартирных домах газовых плит, возраст которых превышает 14 лет, ростовчане теперь будут получать штрафы. Такие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.