Агрономы опасаются гибели урожая из-за ранней весны в Ростовской области

«Ранняя вегетация опасна для растений. Есть определенный срок, за который растение проходит полный цикл созревания. Если по погодным условиям этот срок сокращается, растение этот цикл пройти не успевает, становится ослабленным, подверженным инфекциям и перепадам температур. Часть такого урожая зачастую погибает», — отмечает Михаил Жарунов.