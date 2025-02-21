Агрономы опасаются гибели урожая из-за ранней весны в Ростовской области

Posted 21 февраля, 17:14
Published 21 февраля, 17:14
Modified 21 февраля, 17:16
Updated 21 февраля, 17:16
По мнению ростовского агронома Михаила Жарунова, период вегетации у сельскохозяйственных культур в Ростовской области может начаться раньше.
«Устойчивая теплая температура в этом сезоне наступит раньше, вегетационный период и завязь плодов ожидаются на 1-2 недели раньше традиционных сроков», — говорит агроном.
Эксперт замечает, что ранний вегетационный период сулит фермерам не только ранние доходы от уборки урожая.
«Ранняя вегетация опасна для растений. Есть определенный срок, за который растение проходит полный цикл созревания. Если по погодным условиям этот срок сокращается, растение этот цикл пройти не успевает, становится ослабленным, подверженным инфекциям и перепадам температур. Часть такого урожая зачастую погибает», — отмечает Михаил Жарунов.
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