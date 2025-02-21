rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 17:14

Published 21 февраля, 17:14

Modified 21 февраля, 17:16

Updated 21 февраля, 17:16

Посевные работы

Агрономы опасаются гибели урожая из-за ранней весны в Ростовской области

21 февраля 2025, 17:14
Фото: donland.ru. Посевные работы
Сюжет
Эксклюзив
Вегетационный период у растений может начаться раньше из-за преждевременного наступления весны, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский агроном Михаил Жарунов.

По мнению ростовского агронома Михаила Жарунова, период вегетации у сельскохозяйственных культур в Ростовской области может начаться раньше.

«Устойчивая теплая температура в этом сезоне наступит раньше, вегетационный период и завязь плодов ожидаются на 1-2 недели раньше традиционных сроков», — говорит агроном.

Эксперт замечает, что ранний вегетационный период сулит фермерам не только ранние доходы от уборки урожая.

Школьный переполох: ученики угрожали разыграть шутку с минированием в Ростове
Узнать подробнее

«Ранняя вегетация опасна для растений. Есть определенный срок, за который растение проходит полный цикл созревания. Если по погодным условиям этот срок сокращается, растение этот цикл пройти не успевает, становится ослабленным, подверженным инфекциям и перепадам температур. Часть такого урожая зачастую погибает», — отмечает Михаил Жарунов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что стала известна погода на весь март 2025 года.

Читайте также:
Аналитик: весной цены на газ в Европе и Азии могут снизитьсяБерега водоемов Ростовской области усеяны мертвой рыбой из-за экстремальной погодыОколо 50 домов остались без отопления в Ростове в мороз. Когда людям вернут тепло?
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Сельское хозяйство#Урожай#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика