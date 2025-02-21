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Posted 21 февраля, 14:31

Published 21 февраля, 14:31

Modified 21 февраля, 14:33

Updated 21 февраля, 14:33

Очередь на остановке

Более 200 автобусов не хватает в Ростовской области

21 февраля 2025, 14:31
Фото: rostovgazeta.ru. Очередь на остановке
В населенных пунктах Ростовской области необходимо обновить 230 пассажирских автобусов. Соответствующий отчет опубликован на портале регионального правительства.

Ростовской области не хватает порядка 230 новых автобусов. Их них 10 автобусов особо большой вместимости, 54 — большой вместимости, 66 — среднем вместимости и еще 100 маршруток малой вместимости.

Однако в областном бюджете на 2025 год денежные средства на обновление подвижного состава не предусмотрены. Отмечается, что автобусы можно приобрести в рамках закупки автобусов в лизинг через АО «ГТЛК». Так, в Ростов-на-Дону можно поставить 59 автобусов, в Азов — 38, а в Аксайский район — три единицы городского транспорта.

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До этого стало известно, что почти на 20 автобусных междугородних маршрутах Ростовской области выросла стоимость проезда.

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