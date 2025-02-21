Более 200 автобусов не хватает в Ростовской области

Posted 21 февраля, 14:31
Published 21 февраля, 14:31
Modified 21 февраля, 14:33
Updated 21 февраля, 14:33
Ростовской области не хватает порядка 230 новых автобусов. Их них 10 автобусов особо большой вместимости, 54 — большой вместимости, 66 — среднем вместимости и еще 100 маршруток малой вместимости.
Однако в областном бюджете на 2025 год денежные средства на обновление подвижного состава не предусмотрены. Отмечается, что автобусы можно приобрести в рамках закупки автобусов в лизинг через АО «ГТЛК». Так, в Ростов-на-Дону можно поставить 59 автобусов, в Азов — 38, а в Аксайский район — три единицы городского транспорта.
До этого стало известно, что почти на 20 автобусных междугородних маршрутах Ростовской области выросла стоимость проезда.