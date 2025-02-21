Дептранс объяснил, почему жители Ростова не могут дождаться последних автобусов

По словам заместителя директора департамента Евгения Романцова, последний автобус, который уже сошел с линии и едет в гараж без пассажиров, продолжает отображаться на картах как следующий по маршруту. Горожане могут ждать на остановках транспорт поздно вечером, однако в реальности он уже не приедет.