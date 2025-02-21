Дептранс объяснил, почему жители Ростова не могут дождаться последних автобусов

Posted 21 февраля, 09:47
Published 21 февраля, 09:47
Modified 21 февраля, 09:49
Updated 21 февраля, 09:49
По словам заместителя директора департамента Евгения Романцова, последний автобус, который уже сошел с линии и едет в гараж без пассажиров, продолжает отображаться на картах как следующий по маршруту. Горожане могут ждать на остановках транспорт поздно вечером, однако в реальности он уже не приедет.
По его словам, узнать, во сколько отправится последний автобус по маршруту, невозможно. Это происходит по нескольким причинам: технические сходы, состояния водителя или аварии.
«Либо автобус может приехать на конечную поздно, он опаздывает сделать последний рейс», — добавил Романцов.
В данный момент работу общественного транспорта контролирует Городской центр управления пассажирскими перевозками. Несмотря на это, диспетчеры не смогут сообщить, прибудет автобус или нет, ссылаясь на отсутствие данных.
Ранее стало известно, что почти на двух десятках автобусных маршрутах Ростовской области выросла стоимость проезда.