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Posted 21 февраля, 09:04

Published 21 февраля, 09:04

Modified 21 февраля, 09:06

Updated 21 февраля, 09:06

Экономист Кульбака объяснил ажиотаж в обменниках на фоне снижения курса доллара

21 февраля 2025, 09:04
Эксперт назвал данный ажиотаж обоснованным, так как люди стараются перевести свои накопления в другую валюту при относительно низком курсе.

Агентство «Ридус» попросило экономиста Николая Кульбаку прокомментировать ажиотаж в обменниках Москвы. Специалист объяснил его желанием россиян сберечь накопления от инфляции.

По информации Telegram-канал SHOT, москвичи массово скупают доллары на фоне снижения курса американской валюты по отношению к рублю. Примечательно, что в обменниках доллар стоит заметно дороже официального курса, установленного Центробанком. Так в одном из обменных пунктов на Ленинградском проспекте доллар стоит 95 рублей при официальном курсе в 90,43 рубля.

Собеседник издания отметил, что покупка более крепкой американской валюты является весьма разумной стратегией для сохранения собственных накоплений от влияния инфляции. Поэтому действия москвичей, которые переводят сбережения в доллары, пока курс находится на минимальном за долгое время уровне, он назвал обоснованными.

Кульбака также высказался по поводу дальнейшего развития ситуации с курсом доллара по отношению к рублю. По его словам, спрогнозировать что-то в данной ситуации почти невозможно. Он пояснил, что курс американской валюты во многом зависит от состояния экспорта и импорта в России. Однако это весьма серая зона, о которой в открытом доступе практически нет информации.

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