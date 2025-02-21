Экономист Кульбака объяснил ажиотаж в обменниках на фоне снижения курса доллара

Posted 21 февраля, 09:04
Published 21 февраля, 09:04
Modified 21 февраля, 09:06
Updated 21 февраля, 09:06
Агентство «Ридус» попросило экономиста Николая Кульбаку прокомментировать ажиотаж в обменниках Москвы. Специалист объяснил его желанием россиян сберечь накопления от инфляции.
По информации Telegram-канал SHOT, москвичи массово скупают доллары на фоне снижения курса американской валюты по отношению к рублю. Примечательно, что в обменниках доллар стоит заметно дороже официального курса, установленного Центробанком. Так в одном из обменных пунктов на Ленинградском проспекте доллар стоит 95 рублей при официальном курсе в 90,43 рубля.
Собеседник издания отметил, что покупка более крепкой американской валюты является весьма разумной стратегией для сохранения собственных накоплений от влияния инфляции. Поэтому действия москвичей, которые переводят сбережения в доллары, пока курс находится на минимальном за долгое время уровне, он назвал обоснованными.
Кульбака также высказался по поводу дальнейшего развития ситуации с курсом доллара по отношению к рублю. По его словам, спрогнозировать что-то в данной ситуации почти невозможно. Он пояснил, что курс американской валюты во многом зависит от состояния экспорта и импорта в России. Однако это весьма серая зона, о которой в открытом доступе практически нет информации.