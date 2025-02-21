Экономист Кульбака объяснил ажиотаж в обменниках на фоне снижения курса доллара

Кульбака также высказался по поводу дальнейшего развития ситуации с курсом доллара по отношению к рублю. По его словам, спрогнозировать что-то в данной ситуации почти невозможно. Он пояснил, что курс американской валюты во многом зависит от состояния экспорта и импорта в России. Однако это весьма серая зона, о которой в открытом доступе практически нет информации.