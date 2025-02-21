Эксперт ВТБ рассказал про самые ненадежные пароли

Современные программы для подбора паролей проверяют миллионы таких вариантов за считанные секунды, поэтому слабые комбинации перестали быть защитой. Кроме того, появились вирусы, в том числе для устройств iOS, которые умеют распознавать такую информацию в текстах и на фотографиях и отсылать ее мошенникам.