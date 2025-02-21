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Posted 21 февраля, 08:38

Published 21 февраля, 08:38

Modified 21 февраля, 08:40

Updated 21 февраля, 08:40

Эксперт ВТБ рассказал про самые ненадежные пароли

Эксперт ВТБ рассказал про самые ненадежные пароли

21 февраля 2025, 08:38
Фото: Изображение Midjourney.
Пароли от личных кабинетов не должны быть слишком простыми, их нельзя хранить в виде фото в телефоне, а онлайн-подсказки могут скомпрометировать данные пользователей.

Об этом заявил руководитель департамента цифрового бизнеса банка, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Он дал пошаговую инструкцию, как сделать свой аккаунт более защищенным с использованием самых современных технологий.

Простые пароли — одна из причин взломов личных аккаунтов. Чаще всего пользователи выбирают предсказуемые комбинации, которые моментально подбираются мошенниками, или используются данные, которые легко найти в соцсетях или вычислить с помощью утечек:

  • последовательность цифр подряд (9876543210 или свой номер телефона), известные константы или числовые последовательности (число «пи»),
  • простые слова (password),
  • личные данные: дата рождения или свадьбы, номер телефона или индекс, имя ребенка или домашнего питомца, номер СНИЛС или автомобиля,
  • «прозрачный» намек в подсказке к паролю («имя жены + прошлый год» или «название улицы + номер квартиры»),
  • ∙хранение пароля или банковской карты в заметках или в виде фото (скриншотов) в смартфоне.

Современные программы для подбора паролей проверяют миллионы таких вариантов за считанные секунды, поэтому слабые комбинации перестали быть защитой. Кроме того, появились вирусы, в том числе для устройств iOS, которые умеют распознавать такую информацию в текстах и на фотографиях и отсылать ее мошенникам.

«Пароль — это первая линия защиты ваших данных. Придумать и запомнить пароль можно через ассоциацию с каким-то случаем или предметом, о которым знаете только вы. Также можно усложнить простой пароль, заменив часть букв на символы и знаки, например, „!“ вместо 1 и т. д. Однако мы рекомендуем использовать менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски», — говорит Никита Чугунов.
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