Эксперт ВТБ рассказал про самые ненадежные пароли

Posted 21 февраля, 08:38
Published 21 февраля, 08:38
Modified 21 февраля, 08:40
Updated 21 февраля, 08:40
Об этом заявил руководитель департамента цифрового бизнеса банка, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Он дал пошаговую инструкцию, как сделать свой аккаунт более защищенным с использованием самых современных технологий.
Простые пароли — одна из причин взломов личных аккаунтов. Чаще всего пользователи выбирают предсказуемые комбинации, которые моментально подбираются мошенниками, или используются данные, которые легко найти в соцсетях или вычислить с помощью утечек:
Современные программы для подбора паролей проверяют миллионы таких вариантов за считанные секунды, поэтому слабые комбинации перестали быть защитой. Кроме того, появились вирусы, в том числе для устройств iOS, которые умеют распознавать такую информацию в текстах и на фотографиях и отсылать ее мошенникам.
«Пароль — это первая линия защиты ваших данных. Придумать и запомнить пароль можно через ассоциацию с каким-то случаем или предметом, о которым знаете только вы. Также можно усложнить простой пароль, заменив часть букв на символы и знаки, например, „!“ вместо 1 и т. д. Однако мы рекомендуем использовать менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию, чтобы минимизировать риски», — говорит Никита Чугунов.