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Posted 21 февраля, 17:39

Published 21 февраля, 17:39

Modified 21 февраля, 17:41

Updated 21 февраля, 17:41

Глава Минсельхоза Ростовской области избежал СИЗО, а сосульки устроили охоту на людей

Глава Минсельхоза Ростовской области избежал СИЗО, а сосульки устроили охоту на людей

21 февраля 2025, 17:39
Фото: wikimedia.org. Глава Минсельхоза Ростовской области избежал СИЗО, а сосульки устроили охоту на людей
Главу Минсельхоза Ростовской области Константина Рачаловского отправили под домашний арест, а советника губернатора Виктора Гончарова задержали, также жительница Ростова-на-Дону попала в больницу после падения сосульки с крыши. Итоги пятницы от RostovGazeta.

Домашний арест Рачаловского

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения заместителю губернатора — министру сельского хозяйства Ростовской области Константину Рачаловскому в виде домашнего ареста до 17 апреля 2025 года.

Сам Рачаловский отказывается признавать вину в превышении должностных полномочий. Предположительно, чиновник выделял субсидии тем компаниям, которым они были не положены, потому что их финансовое состояние не соответствовало критериям. Как результат фирмы становились банкротами, а из областного и федерального бюджета было выделено 156 миллионов рублей.

Министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский
Министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский. Фото: rostovgazeta.ru
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Задержание Гончарова

По информации СМИ, в Ростовской области задержали советника и бывшего заместителя губернатора Виктора Гончарова по подозрению в превышении должностных полномочий.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ. В связи с этим 17 февраля домой к Гончарову с обысками нагрянули силовики. А уже 21 февраля его задержании.

Уточняется, что Гончарова задержали по делу о хищении 156 миллионов рублей. По этому же делу был помещен под домашний арест Константин Рачаловский.

Виктор Гончаров, справа, советник губернатора на общественных началах
Виктор Гончаров, справа, советник губернатора на общественных началах. Фото: donland.ru
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Сосулька-убийца

В Первомайском районе Ростова-на-Дону с крыши торгового объекта сорвалась большая сосулька и упала прямо на проходящего мимо пешехода. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая госпитализировала женщину в БСМП. Травмы оказались не серьезными и пострадавшую отпустили домой.

После несчастного случая и.о главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин поручил установить в городе ограничения опасных зон и убрать сосульки с крыш во избежание других инцидентов.

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