Глава Минсельхоза Ростовской области избежал СИЗО, а сосульки устроили охоту на людей

Posted 21 февраля, 17:39
Published 21 февраля, 17:39
Modified 21 февраля, 17:41
Updated 21 февраля, 17:41
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения заместителю губернатора — министру сельского хозяйства Ростовской области Константину Рачаловскому в виде домашнего ареста до 17 апреля 2025 года.
Сам Рачаловский отказывается признавать вину в превышении должностных полномочий. Предположительно, чиновник выделял субсидии тем компаниям, которым они были не положены, потому что их финансовое состояние не соответствовало критериям. Как результат фирмы становились банкротами, а из областного и федерального бюджета было выделено 156 миллионов рублей.
По информации СМИ, в Ростовской области задержали советника и бывшего заместителя губернатора Виктора Гончарова по подозрению в превышении должностных полномочий.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ. В связи с этим 17 февраля домой к Гончарову с обысками нагрянули силовики. А уже 21 февраля его задержании.
Уточняется, что Гончарова задержали по делу о хищении 156 миллионов рублей. По этому же делу был помещен под домашний арест Константин Рачаловский.
В Первомайском районе Ростова-на-Дону с крыши торгового объекта сорвалась большая сосулька и упала прямо на проходящего мимо пешехода. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая госпитализировала женщину в БСМП. Травмы оказались не серьезными и пострадавшую отпустили домой.
После несчастного случая и.о главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин поручил установить в городе ограничения опасных зон и убрать сосульки с крыш во избежание других инцидентов.