Глава Минсельхоза Ростовской области избежал СИЗО, а сосульки устроили охоту на людей

Сам Рачаловский отказывается признавать вину в превышении должностных полномочий. Предположительно, чиновник выделял субсидии тем компаниям, которым они были не положены, потому что их финансовое состояние не соответствовало критериям. Как результат фирмы становились банкротами, а из областного и федерального бюджета было выделено 156 миллионов рублей.