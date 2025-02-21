Главу Минсельхоза Ростовской области Рачаловского отправили под домашний арест

Posted 21 февраля, 13:05
Published 21 февраля, 13:05
Modified 21 февраля, 14:03
Updated 21 февраля, 14:03
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил Рачаловскому в качестве меры пресечения домашний арест до 17 апреля 2025 года.
Адвокаты министра настаивали именно на этом.
Напомним, что глава Минсельхоза был задержан в понедельник, 17 февраля. Чиновника задержали в здании правительства региона. По версии следствия, в рамках госпрограммы Рачаловский выделял субсидии предприятиям, которые заведомо не подходили под условия, поскольку имели плачевное финансовое состояние, а позднее и вовсе признавались банкротами, а выделенные средства уходили безвозвратно. Таким образом областной и федеральный бюджет понес ущерб в 155 миллионов рублей.
В отношении Константина Рачаловского возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, однако свою вину он отказался признавать. В среду, 19 февраля, суд перенес заседание по ходатайству следствия и продлил арест чиновника на 72 часа.
Кроме того, по этому же делу был задержан советник губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, который также является председателем Совета директоров Региональной корпорации развития.