Главу Минсельхоза Ростовской области Рачаловского отправили под домашний арест

Напомним, что глава Минсельхоза был задержан в понедельник, 17 февраля. Чиновника задержали в здании правительства региона. По версии следствия, в рамках госпрограммы Рачаловский выделял субсидии предприятиям, которые заведомо не подходили под условия, поскольку имели плачевное финансовое состояние, а позднее и вовсе признавались банкротами, а выделенные средства уходили безвозвратно. Таким образом областной и федеральный бюджет понес ущерб в 155 миллионов рублей.